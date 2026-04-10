Cesenatico installa fototrappole contro l’abbandono rifiuti

Il Comune di Cesenatico compie un nuovo passo nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti, approvando una determina di affido e impegno di spesa per l’acquisto di tre fototrappole destinate al controllo del territorio.
Nel documento si evidenzia come, anche in prossimità dei cassonetti stradali e nelle aree più centrali, siano state individuate “diverse zone soggette a continui abbandoni abusivi e conferimenti illegali. Una situazione che comporta problemi di igiene e sanità pubblica, oltre a incidere negativamente sul decoro urbano e sui costi sostenuti dall’amministrazione”.
Per contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, il Comune punta sull’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza mobili, le cosiddette video-fototrappole. Questi strumenti consentiranno di monitorare a rotazione le aree più critiche della città, registrando immagini consultabili direttamente dagli uffici del Comando di Polizia Locale. L’obiettivo è duplice: scoraggiare comportamenti scorretti e rendere più efficace l’azione repressiva nei confronti dei trasgressori.
L’investimento complessivo previsto è pari a 23mila euro, destinati all’acquisto di tre kit starter e relativi contenitori.
La decisione arriva in un contesto già segnato da numerose segnalazioni e criticità. Proprio pochi giorni fa, su queste pagine, avevamo denunciato la situazione di degrado in viale Mazzini, dove rifiuti abbandonati attirano gabbiani che rovistano tra l’immondizia, aggravando ulteriormente le condizioni igieniche. Dopo la segnalazione, Hera è intervenuta svuotando i cassonetti, ma il problema non risulta ancora risolto: anche nelle ultime ore si registrano nuovi episodi di abbandono.