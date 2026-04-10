Cesenatico installa fototrappole contro l’abbandono rifiuti

Il Comune di Cesenatico compie un nuovo passo nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti, approvando una determina di affido e impegno di spesa per l’acquisto di tre fototrappole destinate al controllo del territorio.

Nel documento si evidenzia come, anche in prossimità dei cassonetti stradali e nelle aree più centrali, siano state individuate “diverse zone soggette a continui abbandoni abusivi e conferimenti illegali. Una situazione che comporta problemi di igiene e sanità pubblica, oltre a incidere negativamente sul decoro urbano e sui costi sostenuti dall’amministrazione”.

Per contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, il Comune punta sull’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza mobili, le cosiddette video-fototrappole. Questi strumenti consentiranno di monitorare a rotazione le aree più critiche della città, registrando immagini consultabili direttamente dagli uffici del Comando di Polizia Locale. L’obiettivo è duplice: scoraggiare comportamenti scorretti e rendere più efficace l’azione repressiva nei confronti dei trasgressori.