Contributi a giovani imprese ed edicole. Graduatorie 2026

Cesenatico sostiene l’economia locale: ufficiali le graduatorie per giovani imprese ed edicole
L’Amministrazione Comunale di Cesenatico ha reso noti i risultati ufficiali dei due bandi promossi per sostenere il tessuto imprenditoriale cittadino. L’iniziativa mira a favorire l’occupazione giovanile e a tutelare le edicole, considerate presidi fondamentali per la comunità.
Bando Giovani Imprese: 11 attività beneficiarie
Il bando dedicato all’imprenditoria giovanile ha visto lo stanziamento di un fondo complessivo di 30.000 €. L’obiettivo principale è stato quello di allargare le opportunità occupazionali incentivando lo sviluppo di nuove realtà economiche sul territorio.
Requisiti e criteri di assegnazione
Per accedere ai contributi, le imprese dovevano rispettare precisi parametri:
- Età: titolari o soci con meno di 40 anni.
- Regolarità fiscale: le aziende dovevano essere in regola con il pagamento dei tributi comunali come Tari, Imu e imposta di soggiorno.
- Importo del contributo: la cifra base di 500 € è stata soggetta a variazioni in aumento in base alla metratura del locale, alla presenza di una compagine sociale a maggioranza femminile e all’adozione di filosofie eco-sostenibili “plastic-free”.
- Su 12 domande presentate, 11 sono state accolte; l’unica esclusione è avvenuta per il mancato rispetto dei requisiti anagrafici. Le attività coinvolte spaziano dalla ristorazione e bar fino ai servizi per la cura della persona.
Edicole: un presidio sociale e culturale
Con uno stanziamento di 15.000 €, la Giunta Comunale ha confermato il proprio supporto alle edicole, definite come la “spina dorsale” dell’economia di vicinato e punti di aggregazione culturale.
Dettagli del contributo a fondo perduto
Il bando era rivolto alle imprese con un’attività prevalente (almeno il 70%) nella vendita di giornali e riviste nel territorio di Cesenatico. I contributi assegnati a fondo perduto variano da un minimo di 500 € a un massimo di 3.000 €.
Inoltre, presso le edicole beneficiarie, i cittadini potranno ritirare gratuitamente i kit anti-zanzare messi a disposizione dal Comune.
Elenco dei beneficiari del bando edicole
Di seguito i punti vendita che hanno ottenuto il sostegno economico:
- Massimo Salani (viale Carducci angolo via Mantegna)
- Serena Bonoli (viale Trento angolo via Manzoni)
- Edicola La Piazza Sas di Sabrina Cucchi (Piazzale Comandini)
- Catia Farnedi (via Da Noli)
- Edicola Papetti di Christian Suzzi (viale Carducci angolo via Milano)
- Vilma Venturi (viale Carducci)
- Marco Piras (via Cremona 69)
- Nicoletta Daltri (via Campone Sala 399)
- Marco Castello (Piazzale Kennedy 10)