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Contributi a giovani imprese ed edicole. Graduatorie 2026

Redazione10 Aprile 2026
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Cesenatico sostiene l’economia locale: ufficiali le graduatorie per giovani imprese ed edicole

L’Amministrazione Comunale di Cesenatico ha reso noti i risultati ufficiali dei due bandi promossi per sostenere il tessuto imprenditoriale cittadino. L’iniziativa mira a favorire l’occupazione giovanile e a tutelare le edicole, considerate presidi fondamentali per la comunità.

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Bando Giovani Imprese: 11 attività beneficiarie

Il bando dedicato all’imprenditoria giovanile ha visto lo stanziamento di un fondo complessivo di 30.000 €. L’obiettivo principale è stato quello di allargare le opportunità occupazionali incentivando lo sviluppo di nuove realtà economiche sul territorio.

Requisiti e criteri di assegnazione

Per accedere ai contributi, le imprese dovevano rispettare precisi parametri:

  • Età: titolari o soci con meno di 40 anni.
  • Regolarità fiscale: le aziende dovevano essere in regola con il pagamento dei tributi comunali come Tari, Imu e imposta di soggiorno.
  • Importo del contributo: la cifra base di 500 € è stata soggetta a variazioni in aumento in base alla metratura del locale, alla presenza di una compagine sociale a maggioranza femminile e all’adozione di filosofie eco-sostenibili “plastic-free”.
  • Su 12 domande presentate, 11 sono state accolte; l’unica esclusione è avvenuta per il mancato rispetto dei requisiti anagrafici. Le attività coinvolte spaziano dalla ristorazione e bar fino ai servizi per la cura della persona.

Edicole: un presidio sociale e culturale

Con uno stanziamento di 15.000 €, la Giunta Comunale ha confermato il proprio supporto alle edicole, definite come la “spina dorsale” dell’economia di vicinato e punti di aggregazione culturale.

Dettagli del contributo a fondo perduto

Il bando era rivolto alle imprese con un’attività prevalente (almeno il 70%) nella vendita di giornali e riviste nel territorio di Cesenatico. I contributi assegnati a fondo perduto variano da un minimo di 500 € a un massimo di 3.000 €.

Inoltre, presso le edicole beneficiarie, i cittadini potranno ritirare gratuitamente i kit anti-zanzare messi a disposizione dal Comune.

Elenco dei beneficiari del bando edicole

Di seguito i punti vendita che hanno ottenuto il sostegno economico:

  • Massimo Salani (viale Carducci angolo via Mantegna)
  • Serena Bonoli (viale Trento angolo via Manzoni)
  • Edicola La Piazza Sas di Sabrina Cucchi (Piazzale Comandini)
  • Catia Farnedi (via Da Noli)
  • Edicola Papetti di Christian Suzzi (viale Carducci angolo via Milano)
  • Vilma Venturi (viale Carducci)
  • Marco Piras (via Cremona 69)
  • Nicoletta Daltri (via Campone Sala 399)
  • Marco Castello (Piazzale Kennedy 10)

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