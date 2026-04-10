Spiaggia pulita a Cesenatico: torna “Tiriamolisù”

Domenica 12 aprile alle 10, Legambiente Forlì-Cesena organizza a Cesenatico l’iniziativa “Tiriamolisù”, un evento dedicato alla pulizia della spiaggia e alla tutela dell’ambiente.
L’appuntamento, dal titolo “Una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice”, si svolgerà sulla spiaggia libera di Ponente a Cesenatico, con ritrovo al’ingresso di via Magellano. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, volontari e famiglie che desiderano contribuire concretamente alla salvaguardia del litorale.
L’obiettivo, come ogni anno, è quello di ripulire dai rifiuti centinaia di spiagge, argini di fiumi e di laghi, coinvolgendo centinaia di volontari e volontarie. Un impegno collettivo che rafforza la consapevolezza ambientale e promuove la partecipazione attiva.