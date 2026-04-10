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Spiaggia pulita a Cesenatico: torna “Tiriamolisù”

Anna Budini10 Aprile 2026
Legambiente

Domenica 12 aprile alle 10, Legambiente Forlì-Cesena organizza a Cesenatico l’iniziativa “Tiriamolisù”, un evento dedicato alla pulizia della spiaggia e alla tutela dell’ambiente.

L’appuntamento, dal titolo “Una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice”, si svolgerà sulla spiaggia libera di Ponente a Cesenatico, con ritrovo al’ingresso di via Magellano. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, volontari e famiglie che desiderano contribuire concretamente alla salvaguardia del litorale.

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L’obiettivo, come ogni anno, è quello di ripulire dai rifiuti centinaia di spiagge, argini di fiumi e di laghi, coinvolgendo centinaia di volontari e volontarie. Un impegno collettivo che rafforza la consapevolezza ambientale e promuove la partecipazione attiva.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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