Spiaggia più pulita a Cesenatico FOTO e VIDEO

L’evento, intitolato “Una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice”, si è svolto nella spiaggia libera di Ponente. L’iniziativa era aperta a cittadini, volontari e famiglie che volessero contribuire in modo concreto alla salvaguardia del litorale.

Come ogni anno, l’obiettivo era quello di liberare dai rifiuti spiagge, argini di fiumi e laghi, grazie al coinvolgimento di centinaia di partecipanti.