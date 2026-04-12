Spiaggia più pulita a Cesenatico FOTO e VIDEO

Questa mattina (domenica 12 aprile) Legambiente Forlì-Cesena ha promosso a Cesenatico l’iniziativa “Tiriamolisù”, una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia e alla tutela dell’ambiente.
L’evento, intitolato “Una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice”, si è svolto nella spiaggia libera di Ponente. L’iniziativa era aperta a cittadini, volontari e famiglie che volessero contribuire in modo concreto alla salvaguardia del litorale.
Come ogni anno, l’obiettivo era quello di liberare dai rifiuti spiagge, argini di fiumi e laghi, grazie al coinvolgimento di centinaia di partecipanti.