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Spiaggia più pulita a Cesenatico FOTO e VIDEO

Anna Budini12 Aprile 2026
legambiente

Questa mattina (domenica 12 aprile) Legambiente Forlì-Cesena ha promosso a Cesenatico l’iniziativa “Tiriamolisù”, una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia e alla tutela dell’ambiente.

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L’evento, intitolato “Una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice”, si è svolto nella spiaggia libera di Ponente. L’iniziativa era aperta a cittadini, volontari e famiglie che volessero contribuire in modo concreto alla salvaguardia del litorale.

Come ogni anno, l’obiettivo era quello di liberare dai rifiuti spiagge, argini di fiumi e laghi, grazie al coinvolgimento di centinaia di partecipanti.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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