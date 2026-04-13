Ciclismo: Alessandro Battistoni trionfa al 25° gran premio colli Marignanesi

La manifestazione ha celebrato il suo primo quarto di secolo di vita confermandosi un appuntamento di rilievo nel panorama ciclistico giovanile.

La cronaca della gara: il Muro Isola di Brescia decide la selezione

Il percorso si è rivelato ostico e difficile da interpretare, caratterizzato da continui saliscendi e strappi con pendenze a doppia cifra. Nonostante il ritmo elevatissimo impresso dai 121 corridori partenti, la corsa ha vissuto pochi sussulti solitari, tra cui una breve fuga di Enrico Balliana (Team Ecotek Zero24) nelle fasi finali.

Il momento decisivo si è verificato sul Muro Isola di Brescia, dove le pendenze al 15% hanno permesso a Battistoni di allungare insieme a Tommaso Cingolani e Andrea Tarallo. Sebbene il terzetto sia stato successivamente riassorbito da un drappello di circa dodici unità, i tre sono riusciti a mantenere le energie necessarie per giocarsi il successo nello sprint conclusivo.

Il podio e i campioni regionali e provinciali

Nella volata a ranghi ristretti, Battistoni ha avuto la meglio sul corregionale Tommaso Cingolani (Team Ecotek Zero24) e sul laziale Andrea Tarallo (Team Vangi Tommasini Il Pirata), che hanno completato il podio occupando rispettivamente la seconda e terza posizione.

L’evento, organizzato con cura dal Velo Club Cattolica, è stato anche l’occasione per l’assegnazione dei titoli federali:

Luca Fabbri (Team Vangi Tommasini Il Pirata) ha indossato la maglia di campione regionale FCI Emilia Romagna.

Samuele Uguccioni (Team General System) si è laureato campione provinciale FCI Rimini.

Ordine d’arrivo completo