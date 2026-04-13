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Eventi e Cultura

La gentilezza e la sicurezza stradale sbarcano a scuola

Redazione13 Aprile 2026
bambini, scuola, gita

Al Primo Circolo di Cesenatico la gentilezza “fiorisce” tra i banchi: due progetti per i più piccoli

L’apprendimento diventa un’esperienza viva e coinvolgente al Primo Circolo Didattico di Cesenatico. Attraverso due iniziative che uniscono divertimento e riflessione, le emozioni sono state elette a vere protagoniste del percorso educativo dei piccoli studenti.

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Sicurezza stradale con il “Signor Bassotto”

Una mattinata speciale ha animato la Scuola dell’Infanzia “Mirca Aldini” e la Primaria “2 Agosto 1849”. Grazie allo spettacolo “Il Signor Bassotto, rispetta la strada, rispetta la vita”, ideato da Maurizio Corniani, i bambini hanno esplorato temi fondamentali per la loro crescita.

Imparare le regole con il sorriso

Tra luci, burattini e musiche, i piccoli spettatori hanno interagito con un simpatico bassotto in divisa da vigile urbano. Insieme a personaggi come la “Signora Strada” e il piccolo Luca, lo spettacolo ha toccato punti chiave:

  • Regole della strada: Scoperta dei comportamenti corretti per muoversi in sicurezza.
  • Rispetto dell’ambiente: Educazione alla cura degli spazi comuni.
  • Sicurezza personale: Consapevolezza dei pericoli e della prevenzione.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lucia Santarsiero, ha ribadito l’importanza di queste attività, sottolineando come l’apprendimento passi necessariamente attraverso il coinvolgimento emotivo e la partecipazione attiva.

 

Il progetto lettura: parole che fanno fiorire la gentilezza

Parallelamente, nelle scuole dell’infanzia prosegue il progetto “Un viaggio tra storie, emozioni e parole che fanno fiorire la Gentilezza”. Si tratta di un percorso strutturato per valorizzare la gentilezza non solo come buona educazione, ma come vera e propria competenza relazionale.

Incontro con l’autrice Monia Monti

Il nuovo capitolo di questa iniziativa vedrà la partecipazione di Monia Monti, pedagogista e formatrice. L’autrice incontrerà i bambini per presentare il suo libro “Rosa e Matilda”.

Il programma prevede:

  • Letture animate: Per stimolare l’ascolto e l’immedesimazione.
  • Laboratori creativi: Attività pratiche pensate per favorire l’espressività e l’immaginazione.
  • Percorsi sulle emozioni: Momenti di riflessione per imparare a orientarsi nel mondo dei sentimenti.

Una sinergia per il territorio

La riuscita di questi progetti è il frutto di una stretta collaborazione tra diverse realtà. Il coordinamento generale è stato curato dalla vicepreside, con il supporto delle referenti di plesso. Il progetto lettura, in particolare, è affidato a una docente referente dell’iniziativa, che ha lavorato in stretta sinergia con la Dirigente Scolastica.

Le iniziative hanno ricevuto il prezioso sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale e il contributo concreto di Riviera Banca – BCC, filiale di Cesenatico.

Come dichiarato dalla Dirigente Santarsiero:

Il libro e l’esperienza teatrale rimangono strumenti preziosi per costruire una comunità scolastica fatta di relazioni attente e gentili.

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