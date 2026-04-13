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Meteo, previste precipitazioni. I dettagli

Giulia Zannetti13 Aprile 2026
maltempo cesenatico

Nella giornata di domani, martedì 14 aprile, sono previste precipitazioni.

L’allerta meteo emessa da Arpae, sarà valida dalla mezzanotte del giorno martedì 14 aprile sino alla mezzanotte del giorno dopo, mercoledì 15 aprile.

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Le precipitazioni saranno localmente intense, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili nella seconda parte della giornata.

Lungo la fascia collinare e montana saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane lungo versanti particolarmente fragili ed innalzamenti nel reticolo minore con livelli idrometrici prossimi alla soglia 1. Nella bassa collina e pianura romagnola (RA, FC, RN), infatti, l’allerta è di colore gialla.

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