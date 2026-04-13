Meteo, previste precipitazioni. I dettagli

Le precipitazioni saranno localmente intense, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili nella seconda parte della giornata.

Lungo la fascia collinare e montana saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento, frane lungo versanti particolarmente fragili ed innalzamenti nel reticolo minore con livelli idrometrici prossimi alla soglia 1. Nella bassa collina e pianura romagnola (RA, FC, RN), infatti, l’allerta è di colore gialla.