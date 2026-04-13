Al via il 1° Torneo dei Carnevali: il calcio giovanile scende in campo tra Gambettola e dintorni

Un progetto di rete tra sport e territorio

L’evento, fortemente voluto dalla ASD Junior Gambettola, ha trovato il pieno sostegno dell’amministrazione comunale e degli organizzatori del Carnevale, rappresentati da Ricci e Baronio.

L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: il comitato organizzatore punta infatti a coinvolgere in futuro tutte le città che vantano un carnevale storico, creando un circuito regionale che unisca le diverse realtà locali sotto il segno del divertimento e della competizione sana.

Junior Gambettola: una realtà in forte crescita

La società organizzatrice, la Junior Gambettola, sta vivendo un momento d’oro, oggi conta oltre 200 tesserati.

I successi non arrivano solo dal vivaio: la prima squadra ha appena celebrato la vittoria del campionato di Seconda Categoria con ben due giornate d’anticipo e 10 punti di distacco dalla seconda. Una scalata incredibile che ha portato la società dalla Terza alla Prima Categoria in soli due anni.

Le squadre e il programma del 19 aprile

Il torneo si svolgerà interamente nella giornata di domenica 19 aprile e vedrà la partecipazione di 8 squadre d’eccellenza:

Junior Gambettola (padroni di casa)

Accademia Cesena

Cesena FC

Bakia

Junior Gatteo

Granata

Accademia

Rumagna

La premiazione: un finale tra i carri

La giornata di gare si concluderà con un momento unico: la premiazione ufficiale non avverrà in campo, ma nel cuore della festa. I giovani atleti saranno premiati nel pomeriggio dell’ultima sfilata del Carnevale, proprio pochi istanti prima della partenza dei carri, ricevendo il plauso di tutta la cittadinanza.