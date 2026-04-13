Al via il 1° Torneo dei Carnevali: il calcio giovanile scende in campo tra Gambettola e dintorni

Si scalda l’atmosfera per un evento che unisce sport e tradizione: nasce il 1° Torneo dei Carnevali, una manifestazione dedicata alla categoria Under 11 che promette di diventare un appuntamento fisso nel panorama romagnolo, e che è stato ideato dalla Asd Junior Gambettola in collaborazione con il Comune di Gambettola e il Carnevale.
Un progetto di rete tra sport e territorio
L’evento, fortemente voluto dalla ASD Junior Gambettola, ha trovato il pieno sostegno dell’amministrazione comunale e degli organizzatori del Carnevale, rappresentati da Ricci e Baronio.
L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: il comitato organizzatore punta infatti a coinvolgere in futuro tutte le città che vantano un carnevale storico, creando un circuito regionale che unisca le diverse realtà locali sotto il segno del divertimento e della competizione sana.
Junior Gambettola: una realtà in forte crescita
La società organizzatrice, la Junior Gambettola, sta vivendo un momento d’oro, oggi conta oltre 200 tesserati.
I successi non arrivano solo dal vivaio: la prima squadra ha appena celebrato la vittoria del campionato di Seconda Categoria con ben due giornate d’anticipo e 10 punti di distacco dalla seconda. Una scalata incredibile che ha portato la società dalla Terza alla Prima Categoria in soli due anni.
Le squadre e il programma del 19 aprile
Il torneo si svolgerà interamente nella giornata di domenica 19 aprile e vedrà la partecipazione di 8 squadre d’eccellenza:
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Junior Gambettola (padroni di casa)
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Accademia Cesena
- Cesena FC
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Bakia
- Junior Gatteo
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Granata
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Accademia
- Rumagna
La premiazione: un finale tra i carri
La giornata di gare si concluderà con un momento unico: la premiazione ufficiale non avverrà in campo, ma nel cuore della festa. I giovani atleti saranno premiati nel pomeriggio dell’ultima sfilata del Carnevale, proprio pochi istanti prima della partenza dei carri, ricevendo il plauso di tutta la cittadinanza.