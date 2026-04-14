Edgar Allan Pop e Bandakadabra a Cesena: concerti 17-18 aprile

Weekend di musica live a Cesena: arrivano Edgar Allan Pop e Bandakadabra
L’associazione culturale RetroPop Live presenta un intenso fine settimana di concerti presso lo Spazio Marte di Cesena (via S. Corbari 175), con una proposta artistica che spazia dal cantautorato punk alla musica da ballare.
Venerdì 17 aprile: il debutto di Edgar Allan Pop
Venerdì 17 aprile il protagonista sarà Edgar Allan Pop, pseudonimo di Enrico Garattoni, artista trentenne di Savignano sul Rubicone.
Il disco “Nato sotto il segno dei pesti”
Dopo quattro anni di concerti, l’artista presenta dal vivo il suo primo album ufficiale, uscito il 10 aprile per l’etichetta Spazio Dischi. La sua musica mescola punk e melodie orecchiabili con testi spesso ironici.
Orari e modalità di ingresso
Apertura porte: ore 20.00.
Opening act: Arcadio (Stefano Bertozzi) alle 21.10.
Inizio Edgar Allan Pop: ore 21.40.
Ingresso: Modalità “up to you” (offerta libera).
Sabato 18 aprile: l’energia dei Bandakadabra
Sabato 18 aprile il palco dello Spazio Marte cambierà atmosfera con la musica dei Bandakadabra, marching band torinese composta da sette elementi.
Dalla TV ai palchi europei
Reduci dall’esperienza televisiva al GialappaShow su TV8, i Bandakadabra vantano quasi 400 repliche in tutta Europa. La loro formazione di soli fiati e percussioni propone un repertorio che unisce fanfare balcaniche e sonorità techno.
Prevendite e biglietti
- Apertura porte: ore 20.00.
- Inizio concerto: ore 21.15.
Biglietti: Disponibili in prevendita sul circuito TicketOne o direttamente alla cassa la sera dell’evento.