Via delle Streghe: Marilù Oliva presenta il suo nuovo noir a Cesena

Dopo l’uscita ufficiale del 10 febbraio 2026 , il nuovo atteso romanzo di Marilù Oliva, intitolato “Via delle Streghe”, arriva a Cesena per un appuntamento speciale con i lettori. Edito da Solferino , il libro esplora con tinte fosche il limite sottile che separa il senso della giustizia dalla vertigine dell’arbitrio.
L’appuntamento con l’autrice a Cesena
L’evento fa parte della rassegna “Autori in Centro / Al Foro” e vedrà la partecipazione della scrittrice in un dialogo aperto con il pubblico.
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Quando: Giovedì 16 aprile, alle ore 19:00.
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Dove: Piazza del Popolo 8, presso l’ingresso del Comune di Cesena (FC).
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Moderatore: L’autrice dialogherà con Corrado Ravaioli.
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Partner: L’incontro è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik e Conad.
Quattro donne e un “sabba” moderno nel cuore di Bologna
La narrazione si snoda tra i vicoli del centro di Bologna, dove quattro vicine di casa apparentemente normali trasformano i loro incontri serali in moderni sabba. Le protagoniste sono:
- Zulmira: la «maga» del quartiere.
- Serena: esperta di kung fu e legata a un poliziotto, mossa dal desiderio di vendicare la sorella uccisa.
- Magalie: docente universitaria con un passato tormentato.
- Iside: brillante informatica confinata su una sedia a rotelle.
La loro «magia nera» è in realtà una forma di vendetta privata contro assassini che sono riusciti a sfuggire alla legge. Tuttavia, tra incursioni nel deep web, amori tossici che ritornano e un presunto tesoro nascosto, la situazione diventa presto molto pericolosa, mettendo a rischio più di una vita.
Chi è Marilù Oliva
Nata a Bologna, Marilù Oliva è una scrittrice, saggista e docente di lettere, nota per i suoi bestseller legati alla mitologia e per i suoi noir di successo.
- Premi recenti: Ha vinto il Premio Bancarella Cucina 2025 con l’Atlante goloso del mito e il Premio Scerbanenco dei Lettori 2025 per Questo libro non esiste.
- Opere principali: Autrice di titoli come L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre e L’Eneide di Didone.