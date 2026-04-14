Via delle Streghe: Marilù Oliva presenta il suo nuovo noir a Cesena

L’appuntamento con l’autrice a Cesena

L’evento fa parte della rassegna “Autori in Centro / Al Foro” e vedrà la partecipazione della scrittrice in un dialogo aperto con il pubblico.

Quando: Giovedì 16 aprile, alle ore 19:00.

Dove: Piazza del Popolo 8, presso l’ingresso del Comune di Cesena (FC).

Moderatore: L’autrice dialogherà con Corrado Ravaioli.

Partner: L’incontro è organizzato in collaborazione con la libreria Ubik e Conad.

Quattro donne e un “sabba” moderno nel cuore di Bologna

La narrazione si snoda tra i vicoli del centro di Bologna, dove quattro vicine di casa apparentemente normali trasformano i loro incontri serali in moderni sabba. Le protagoniste sono:

Zulmira: la «maga» del quartiere .

Serena: esperta di kung fu e legata a un poliziotto, mossa dal desiderio di vendicare la sorella uccisa .

Magalie: docente universitaria con un passato tormentato .

Iside: brillante informatica confinata su una sedia a rotelle .

La loro «magia nera» è in realtà una forma di vendetta privata contro assassini che sono riusciti a sfuggire alla legge. Tuttavia, tra incursioni nel deep web, amori tossici che ritornano e un presunto tesoro nascosto, la situazione diventa presto molto pericolosa, mettendo a rischio più di una vita.

Chi è Marilù Oliva

Nata a Bologna, Marilù Oliva è una scrittrice, saggista e docente di lettere, nota per i suoi bestseller legati alla mitologia e per i suoi noir di successo.