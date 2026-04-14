Solidarietà all’Oasi Desirè: il grande aiuto degli Scout di Meldola

Una mobilitazione straordinaria per l’ambiente

Gli scout di Meldola sono arrivati all’Oasi numerosissimi, portando con sé non solo braccia forti, ma anche un entusiasmo contagioso. Quello che inizialmente sembrava un lavoro di settimane è stato affrontato con una determinazione incredibile: in poche ore, il gruppo ha trasformato l’area, portando a termine un lavoro enorme.

Il coordinamento delle nostre volontarie

Nonostante il grande numero di ragazzi, tutto si è svolto con ordine e precisione sotto l’occhio vigile delle nostre “colonne portanti”. Le volontarie storiche Beatrice, Silvia e Giorgia hanno coordinato le operazioni, guidando i ragazzi tra le priorità del rifugio e assicurandosi che ogni intervento fosse funzionale al benessere degli ospiti dell’Oasi.

Tra fango e acqua: il valore dell’aiuto concreto

Le condizioni non erano delle più semplici. I ragazzi si sono trovati a operare tra fango e acqua, con molto materiale da sistemare e aree che necessitavano di manutenzione urgente dopo le recenti intemperie.

Nonostante le difficoltà logistiche, il gruppo non si è fermato un istante. Vedere dei giovani mettersi in gioco così, sporcandosi le mani senza esitazione, è stata la dimostrazione più bella di cosa significhi il “servizio” nella filosofia scout.

Un ringraziamento di cuore

Essere aiutati concretamente in un momento di bisogno è un dono prezioso. La fatica condivisa ha reso il lavoro più leggero e ha lasciato un segno profondo nella nostra associazione.