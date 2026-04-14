Vasco Bartowski presenta “Manuale di sopravvivenza per un frontman” a Cesena

Scanzonati: Vasco Bartowski presenta il suo “Manuale di sopravvivenza per un frontman” a Cesena
Il cartellone della rassegna di musica dal vivo Scanzonati si arricchisce di un nuovo appuntamento imperdibile. Giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 21:00, il Circolo Arci Shanti di Cesena ospiterà Vasco Bartowski Abbondanza per la presentazione del suo primo lavoro editoriale: “Manuale di sopravvivenza per un frontman”.
Un evento tra Talk e Live Music
L’incontro non sarà una semplice presentazione, ma un format “talk & live”. L’autore dialogherà con Marcello, voce degli España Circo Este, che approfondirà i temi del volume edito da Arcana Edizioni. Ad accompagnare il racconto ci sarà la musica: Vasco eseguirà alcuni brani del suo repertorio insieme a Roman, chitarrista dei Lennon Kelly.
L’ingresso è libero per tutti i soci Arci.
Il Libro: Un viaggio nell’essenza della musica
Il “Manuale di sopravvivenza per un frontman” viene descritto come un’interpretazione della musica vissuta con gusto e consapevolezza. Non si tratta di un trattato accademico, ma di un volume onesto che mira a:
- Stimolare la curiosità e riaprire “vecchi cassetti” di propositi dimenticati.
- Rifiutare l’egocentrismo, insegnando a non usare la musica come strumento di autocelebrazione.
- Unire melodia e vita vissuta, analizzando la musica come una vera e propria “macchina del tempo”.
Il testo invita il lettore a mettersi a nudo attraverso storie e piccoli giochi in cui chiunque, anche chi non è un musicista professionista, può identificarsi.
Chi è Vasco Bartowski Abbondanza
Cesenate, classe 1985, Vasco è una figura poliedrica del panorama culturale romagnolo. Oltre a essere cantante, chitarrista e compositore della band Lennon Kelly, è noto come DJ del Vidia Club e direttore artistico del Bombonera Pub.
La sua formazione affonda le radici nel punk rock, influenzata da un’officina di vinili esplorata fin dall’infanzia e dai viaggi in Irlanda, che lo hanno portato a mescolare sonorità distorte e strumenti acustici. È inoltre attivo nella valorizzazione delle tradizioni locali con il progetto Gorg Scur e con il trio The Romantowski, omaggio al cantautorato italiano.
Prossimi appuntamenti della rassegna Scanzonati
La rassegna, curata da Monogawa e Maria Chiara Pacchierini, proseguirà con i seguenti eventi presso lo Shanti:
- Domenica 3 maggio: Blues Boys e Max Biondi (Blues).
- Giovedì 14 maggio: Arcadio (Cantautorato).
- Domenica 31 maggio: Breaking Point (Rock).
Informazioni Utili
- Luogo: Circolo Arci Shanti, Piazza dei Partigiani 11, Quartiere Vigne, Cesena (FC).
- Orario: 21:00.
- Ingresso: Libero con tessera Arci.
- Contatti: 348 0107848.