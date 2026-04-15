Allerta processionaria: un pericolo per i nostri animali

Sempre più spesso si parla oggi di processionaria del pino, per i danni che questo insetto provoca agli alberi, ma anche per il pericolo sanitario che rappresenta per l’uomo. La “Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa” – questo è il suo nome scientifico – è una farfalla che attacca le conifere, i pini in particolare.

I bruchi sono le larve di questo insetto: queste sono presenti sulle piante dall’autunno fino alla primavera successiva, quando il lepidottero raggiunge la maturità. Può capitare di venire a contatto con le loro setole (comunemente chiamati peli) urticanti che ricoprono queste larve o che si trovano all’interno dei nidi stessi, che possono essere facilmente liberati nell’aria e trasportati dal vento.

Per l’uomo la reazione più immediata al contatto con le setole urticanti delle larve è data da pomfi pruriginosi ma, in casi più gravi, si possono avere manifestazioni allergiche anche serie, che richiedono l’intervento di un medico. Nei casi peggiori possono verificarsi veri e propri shock anafilattici.

Per combattere la processionaria del pino in modo efficace e in sicurezza vanno adottate le dovute cautele. In inverno vanno tagliati e distrutti i nidi proteggendosi per evitare il contatto con le setole urticanti, esistono anche trappole a feromoni da installare sui rami nella prima metà di giugno.