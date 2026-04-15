4° Giornata internazionale della Vespa 2026: raduno a Cesenatico

La primavera romagnola su due ruote

L’evento è l’occasione ideale per godersi la primavera romagnola e il suo clima mite attraverso i primi giri della stagione. Il percorso prevede di attraversare le colline dell’entroterra, unendo panorami suggestivi alla tradizione gastronomica del territorio.

Quest’anno sono attesi circa 200 partecipanti. Oltre agli appassionati italiani, l’evento vedrà la presenza di club provenienti da Svizzera, Francia, Germania, Belgio e Austria.

Programma dell’evento: sabato 18 aprile

L’itinerario e i momenti conviviali si svilupperanno tra il mare di Cesenatico e le colline circostanti.

Orari della manifestazione

Ore 8.00: Ritrovo in piazza Costa e partenza per il tour. Ore 10.00: Partenza ufficiale verso l’entroterra con sosta pranzo al Ristorante Belvedere di Rigoni. Ore 15.00: Inizio del viaggio di ritorno verso Cesenatico. Ore 17.00: Arrivo in piazza Costa e svolgimento del concorso d’eleganza. Ore 20.00: Aperitivo e cena di gala presso il Grand Hotel Cesenatico.

Solidarietà e organizzazione

La manifestazione è organizzata da Luigino De Calli. Come da tradizione, l’evento ha uno scopo benefico: l’intero ricavato sarà infatti devoluto all’Associazione ONLUS Nuova Famiglia.

Durante il pranzo verranno inoltre premiati tutti i Vespa Club iscritti alla manifestazione.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli sull’evento è possibile contattare i seguenti numeri: