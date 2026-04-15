Cesenatico e il Giro d’Italia Women 2026: Dalia Muccioli incontra le scuole

Sopra è possibile ascoltare la puntata di Sa Dit con Dalia

Il messaggio di Dalia Muccioli: “Passione e sacrificio”

L’ex professionista ha voluto trasmettere ai bambini non solo la tecnica, ma soprattutto l’anima del ciclismo.

“È un’opportunità speciale poter incontrare i più giovani e condividere la mia esperienza,” ha dichiarato Dalia Muccioli. “Il mio obiettivo è trasmettere i valori etici dello sport: passione, dedizione e l’importanza del sacrificio. Spero di ispirarli a praticare attività sportiva con gioia e consapevolezza.”

L’iniziativa del Comune di Cesenatico conferma ancora una volta la vocazione della città come “capitale del ciclismo”, capace di unire la promozione del territorio ai valori fondamentali dello sport di base.