Cesenatico e il Giro d’Italia Women 2026: Dalia Muccioli incontra le scuole

Verso il Giro d’Italia Women 2026: la campionessa Dalia Muccioli sale in cattedra a Cesenatico
In vista dei grandi appuntamenti ciclistici della stagione, l’Ufficio Sport del Comune ha promosso un ciclo di incontri speciali che vede protagonista una delle eccellenze locali del pedale: Dalia Muccioli.
Un tour nelle scuole primarie per raccontare il grande ciclismo
L’iniziativa ha coinvolto centinaia di giovanissimi alunni delle scuole primarie del territorio. La Muccioli, già vincitrice del Campionato Italiano nel 2013, ha vestito i panni della “docente d’eccezione” per preparare la città e le nuove generazioni a un evento storico.
Gli incontri hanno interessato diverse scuole:
Scuola “2 Agosto 1849” (via Torino)
Scuola “Don Teofrasto Pasini” (Sala di Cesenatico)
Scuola “Ada Negri” (via Don Minzoni)
Scuola “Ricci-Ortali” (Villalta di Cesenatico)
Countdown per il 30 maggio: la partenza del Giro d’Italia Women 2026
L’obiettivo degli incontri non è solo educativo, ma anche celebrativo. Cesenatico sarà infatti il cuore pulsante del ciclismo internazionale il 30 maggio 2026.
Dalla suggestiva cornice di Piazza Costa, scatterà la prima tappa del Giro d’Italia Women 2026. Le atlete si sfideranno lungo un percorso di 139 km che le porterà fino a Ravenna, in un appuntamento che promette di attrarre migliaia di appassionati e di accendere i riflettori mondiali sulla Riviera Romagnola.
Sopra è possibile ascoltare la puntata di Sa Dit con Dalia
Il messaggio di Dalia Muccioli: “Passione e sacrificio”
L’ex professionista ha voluto trasmettere ai bambini non solo la tecnica, ma soprattutto l’anima del ciclismo.
“È un’opportunità speciale poter incontrare i più giovani e condividere la mia esperienza,” ha dichiarato Dalia Muccioli. “Il mio obiettivo è trasmettere i valori etici dello sport: passione, dedizione e l’importanza del sacrificio. Spero di ispirarli a praticare attività sportiva con gioia e consapevolezza.”
L’iniziativa del Comune di Cesenatico conferma ancora una volta la vocazione della città come “capitale del ciclismo”, capace di unire la promozione del territorio ai valori fondamentali dello sport di base.