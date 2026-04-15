Ravenna Jazz 2026: programma, date e grandi ospiti alla rocca Brancaleone

Ravenna Jazz 2026: al via la 53ª edizione tra grandi ritorni e la rinascita della Rocca Brancaleone
Il festival Ravenna Jazz si prepara a celebrare il suo 53° capitolo con una “expanded edition”. Uno dei festival più longevi d’Italia torna a far risuonare la città romagnola con un cartellone che spazia dai grandi maestri internazionali ai nuovi talenti del panorama contemporaneo.
Organizzata da Jazz Network ETS, la manifestazione vanta il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, confermandosi un pilastro della programmazione culturale del territorio.
Il programma primaverile: dal 2 al 10 maggio
La prima parte del festival si svolgerà nel consueto periodo di maggio, toccando diversi luoghi iconici della città e del circondario.
Le grandi orchestre al Teatro Alighieri
Il prestigioso Teatro Alighieri ospiterà due produzioni originali di grande impatto:
- 3 maggio: Il gran finale di “Pazzi di Jazz” dedicato a Ray Charles. Un’imponente produzione corale e orchestrale con giovanissimi musicisti affiancati da professionisti come Tommaso Vittorini, Mauro Ottolini e Mauro Negri.
- 10 maggio: L’Italian Jazz Orchestra, diretta da Fabio Petretti, presenterà “Unforgettable”, un omaggio sinfonico a Nat King Cole con la partecipazione del trombettista Flavio Boltro e del cantante Walter Ricci.
Ravenna 53° Jazz Club
Una serie di appuntamenti più intimi si terranno nei club e nei piccoli teatri:
Teatro Socjale (Piangipane): Tre serate dedicate alla voce con Vanessa Tagliabue Yorke (2 maggio), Petra Magoni con l’Arkè String Quartet (6 maggio) e Maria Pia De Vito con il progetto “Buarqueana” (8 maggio).
- Cisim (Lido Adriano): Spazio alla musica alternativa con il piano solo di Bill Laurance (5 maggio), il sound soul-jazz di Davide Shorty (7 maggio) e il mix elettronico dei Sinnerman (9 maggio).
- Mama’s Club: Il 4 maggio vedrà protagonista il sassofonista ravennate Alessandro Scala insieme a Fabio Petretti nel progetto “Tenor Legacy”.
L’estate alla Rocca Brancaleone: una sede storica ritrovata
La grande novità del 2026 è il ritorno estivo presso la Rocca Brancaleone (1, 3 e 9 luglio), sede storica della manifestazione recentemente restaurata.
Il ritorno di Pat Metheny
Il 3 luglio segna l’attesissimo ritorno del “guitar hero” Pat Metheny. Il chitarrista presenterà il format “Side-Eye III+”, un progetto nato per dare spazio alle nuove generazioni di musicisti, esibendosi in quintetto.
Tributo a Piazzolla e finale con Nik West e Matteo Mancuso
Il programma estivo si completa con due serate di altissimo profilo:
1 luglio: Un tributo filologico allo storico concerto di Astor Piazzolla e Gary Burton a Ravenna nel 1986. Sul palco l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con Daniele di Bonaventura e Daniele Di Gregorio.
9 luglio: Gran finale con un doppio set. Aprirà il giovane prodigio della chitarra Matteo Mancuso, seguito dal groove travolgente della bassista e cantante americana Nik West, già collaboratrice di Prince e Quincy Jones.
Formazione e Workshop: “Mister Jazz”
Oltre ai concerti, Ravenna Jazz mantiene la sua vocazione didattica. Il 9 maggio presso il Centro Mousikè, la cantante Maria Pia De Vito terrà il workshop “Suono, corpo, presenza, spontaneità”, aperto a tutti gli strumentisti interessati ad approfondire l’improvvisazione e la vocalità.
Informazioni utili
Date: 2-10 maggio e 1-3-9 luglio 2026
Sedi: Teatro Alighieri, Rocca Brancaleone, Teatro Socjale, Cisim, Mama’s Club
- Contatti: Jazz Network – Tel. 0544 405666 | info@jazznetwork.it
- Sito ufficiale: www.ravennajazz.it