Tash Sultana in Italia: unica data nazionale a Villa Torlonia per Acieloaperto

L’artista australiana, celebre per le sue performance soliste immersive, porterà in Romagna l’energia che l’ha resa un’icona mondiale, partendo dalle strade di Melbourne fino ai più grandi festival internazionali.

Tash Sultana: la “one-person band” che ha conquistato il mondo

Autodidatta capace di suonare oltre una dozzina di strumenti, Tash Sultana ha ridefinito il concetto di performance dal vivo. Grazie all’uso magistrale di tecniche di looping e a una loop station progettata su misura, l’artista riesce a creare paesaggi sonori complessi e potenti partendo dal nulla.

La carriera: dal successo di “Notion” al nuovo capitolo 2026

Il successo internazionale arriva nel 2016 con l’EP “Notion”, che totalizza milioni di ascolti e conquista certificazioni oro e multi‑platino, aprendo la strada all’album di debutto “Flow State”. Con “Flow State” Tash Sultana viene consacrata come artista visionaria, capace di unire tecnica, sperimentazione e una forte dimensione emotiva dal vivo.

Nel 2021 esce il secondo album “Terra Firma”, che debutta al primo posto della classifica ARIA e ottiene importanti riconoscimenti, tra cui il premio di Rolling Stone Australia per il miglior singolo con “Pretty Lady”. Nel 2023 l’EP “Sugar” mette in luce un ulteriore tassello del suo percorso, mescolando paesaggi sonori innovativi a una scrittura più diretta e luminosa, arricchita da collaborazioni come quella con BJ The Chicago Kid.

Con l’EP “Return to the Roots”, pubblicato nel 2025, l’artista intraprende un ritorno coraggioso alle origini, riscoprendo la spontaneità delle prime sperimentazioni con il looping e riaffermando un’identità artistica libera da convenzioni. Il 2026 rappresenta così un nuovo capitolo, segnato da un tour mondiale che passerà anche da acieloaperto per la sua unica tappa in Italia.

Biglietti e prevendite per il concerto a Villa Torlonia

I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di venerdì 17 aprile. Sarà possibile acquistarli online sui circuiti TicketOne e TicketMaster oppure presso i rivenditori autorizzati.

Il festival Acieloaperto e l’associazione RetroPop Live

Il festival acieloaperto è ormai una realtà consolidata della scena musicale italiana, organizzata dall’associazione culturale RetroPop Live. Con oltre quindici anni di attività sul territorio romagnolo, la manifestazione ha ospitato nomi del calibro di Franz Ferdinand, Belle and Sebastian e Eels, animando location suggestive come la Rocca Malatestiana di Cesena e il Parco Fluviale di Santa Sofia.

L’evento gode dei patrocini della Regione Emilia-Romagna e dei comuni di Cesena, San Mauro Pascoli e Santa Sofia.

Informazioni utili per il pubblico

Per ulteriori dettagli sull’evento e sulla programmazione del festival, sono disponibili i seguenti contatti: