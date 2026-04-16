A Cesenatico l’intrattenimento è uno dei principali motori del turismo

I numeri fanno capire che la Riviera non dorme mai

L’Emilia-Romagna nel 2025 ha superato i 44 milioni di presenze e i 13,2 milioni di arrivi. Nel bilancio 2025, la permanenza media si è accorciata e le vacanze si sono concentrate nei fine settimana. In pratica, si fanno meno settimane intere e più giorni pieni tutti insieme. Ed è proprio qui che l’intrattenimento entra in gioco. Perché se ti fermi tre notti invece di sette, vuoi riempirle bene. E una destinazione che offre cose da fare, anche fuori dalla spiaggia, diventa molto più attraente.

Eventi, sport e piazze piene: quando la città diventa palcoscenico

A Cesenatico l’intrattenimento non è un di più, spesso è proprio la scusa per partire. La Nove Colli, per dirne una, porta in città migliaia di persone. Alla 54esima edizione erano attesi 6.628 ciclisti al via, con partecipanti da decine di Paesi. Poi ci sono i grandi appuntamenti da piazza, quelli che fanno salire l’energia della città anche per chi è già in vacanza. Durante la Notte Rosa 2025, per esempio, si sono registrate 10mila presenze nelle piazze nella prima serata e più di 12mila a Cesenatico sul totale stimato della tre giorni. Anche il calendario invernale, tra luci e tradizioni, ha un grande peso. Per il Presepe della Marineria nell’edizione 2025-2026 il Comune ha stimato circa 50mila visitatori in città.

Quindi, gli eventi funzionano perché parlano a pubblici molto diversi tra loro: