Camion cisterna si ribalta in A14: traffico in tilt

A seguito dell’impatto, le autorità hanno disposto la chiusura completa dell’autostrada in entrambe le carreggiate, causando lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Per limitare i disagi, è stato consigliato agli automobilisti diretti verso Bologna di uscire anticipatamente a Imola, mentre chi viaggia in direzione Ancona deve deviare all’altezza di Bologna Borgo Panigale. Bloccato anche l’accesso al casello di Bologna San Lazzaro in entrambi i sensi di marcia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale di Autostrade per l’Italia e diversi mezzi di soccorso. Nel frattempo, per assistere gli automobilisti rimasti fermi in coda, è stata avviata la distribuzione di acqua. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sono ancora in corso.