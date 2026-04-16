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In Romagna

Camion cisterna si ribalta in A14: traffico in tilt

Anna Budini16 Aprile 2026
vigili del fuoco macrelli

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 16 aprile) lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Castel San Pietro e San Lazzaro, in direzione Bologna. Un mezzo pesante adibito al trasporto di sostanze infiammabili si è rovesciato per motivi ancora da chiarire, coinvolgendo anche un altro camion.

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A seguito dell’impatto, le autorità hanno disposto la chiusura completa dell’autostrada in entrambe le carreggiate, causando lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Per limitare i disagi, è stato consigliato agli automobilisti diretti verso Bologna di uscire anticipatamente a Imola, mentre chi viaggia in direzione Ancona deve deviare all’altezza di Bologna Borgo Panigale. Bloccato anche l’accesso al casello di Bologna San Lazzaro in entrambi i sensi di marcia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale di Autostrade per l’Italia e diversi mezzi di soccorso. Nel frattempo, per assistere gli automobilisti rimasti fermi in coda, è stata avviata la distribuzione di acqua. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sono ancora in corso.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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