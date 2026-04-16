Cesena: controlli Carabinieri, arrestata 20enne e due denunciati

Arrestata una ventenne: violati ripetutamente i domiciliari

Il risultato più rilevante dei controlli è stato l’arresto di una giovane di 20 anni, rintracciata dai militari in piena notte nel centro cittadino. La ragazza era destinataria di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna.

La misura si è resa necessaria a causa delle sue reiterate evasioni. La giovane stava scontando una condanna definitiva per una serie di reati commessi lo scorso anno nel riminese, tra cui:

Reati contro il patrimonio;

Reati contro la pubblica amministrazione;

Illeciti in materia di armi.

Dopo le formalità di rito, la ventenne è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Forlì.

Sicurezza stradale: automobilista denunciato per resistenza e rifiuto dei test

Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì un automobilista fermato in evidente stato di alterazione. L’uomo non solo ha opposto resistenza fisica ai militari, ma si è categoricamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di droghe. A seguito della condotta aggressiva e del rifiuto dei test la patente di guida è stata immediatamente ritirata in attesa di sospensione e il veicolo è stato affidato al soccorso stradale.

A seguito della condotta aggressiva e del rifiuto dei test:

Lite tra vicini: spunta una pistola a gas senza tappo rosso

Un secondo intervento ha riguardato un violento litigio tra vicini scaturito per futili motivi. Un uomo è stato denunciato per minaccia aggravata dopo aver estratto una pistola a gas priva del tappo rosso per intimidire il rivale. L’arma è stata individuata dai Carabinieri e posta sotto sequestro penale.

Questi interventi confermano l’impegno costante dell’Arma nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle regole di convivenza civile nel territorio cesenate.