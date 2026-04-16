Cesenatico capitale ginnastica CSI: programma gare regionali

Cesenatico capitale della ginnastica Csi: in arrivo due weekend di gare regionali
Sulla spiaggia di Ponente, presso il Villaggio Accademia, Cesenatico si prepara ad accogliere l’energia e il talento di 1.540 atleti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. I Campionati Regionali di Ginnastica Artistica e Teamgym del Csi(Centro Sportivo Italiano) trasformeranno la città nel cuore pulsante dello sport giovanile per due fine settimana consecutivi.
L’evento non rappresenta solo una sfida agonistica, ma un vero e proprio raduno che coinvolgerà delegazioni da Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. In palio c’è il prestigioso pass per i Campionati Nazionali di giugno a Lignano Sabbiadoro.
Il programma del primo weekend: 18 e 19 aprile
Il sipario sulla manifestazione si alzerà sabato 18 aprile. La mattinata sarà dedicata alla sezione maschile, con circa sessanta ginnasti che si misureranno in prove di:
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Corpo libero
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Volteggio
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Parallele e Sbarra
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Minitrampolino
Un momento speciale sarà dedicato alle giovanissime della scuola materna (3-6 anni), protagoniste di un’esibizione pensata per il primo approccio al mondo delle competizioni. La serata di sabato vedrà inoltre lo spettacolo della “Ginnastica insieme femminile” con il suggestivo collettivo a corpo libero.
Domenica 19 aprile la scena sarà interamente occupata dal settore femminile per il programma Medium, con atlete impegnate tra trave, corpo libero, volteggio e minitrampolino.
Il secondo weekend: Teamgym e Ginnastica Artistica Large
Dopo una breve pausa, le competizioni riprenderanno con un calendario densissimo a partire da venerdì 24 aprile. Il pomeriggio sarà dedicato al Teamgym, una disciplina dinamica che vedrà 50 ragazze sfidarsi in prove individuali e di squadra, coprendo tutte le categorie dalle Mignon alle Senior.
Sabato 25 aprile sarà la volta del livello Large per la ginnastica artistica femminile. Le categorie (dalle Lupette alle Senior) si sfideranno su tutti gli attrezzi:
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Volteggio
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Trave
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Corpo libero
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Parallele
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Minitrampolino
Gran finale e qualificazioni ai Nazionali
La kermesse si concluderà domenica 26 aprile con le gare femminili di più alto profilo tecnico, dedicate ai programmi Super B, Super A e Top Level.
Ogni salto, ogni rotazione e ogni esercizio alla trave sarà decisivo: i punteggi ottenuti al Villaggio Accademia di Cesenatico determineranno infatti chi potrà rappresentare l’Emilia-Romagna alle finali nazionali Csi di Lignano Sabbiadoro.
L’appuntamento promette di portare a Cesenatico un importante indotto turistico, grazie alla presenza non solo degli atleti, ma di un nutrito staff composto da tecnici, giudici e allenatori che accompagneranno le promesse della ginnastica regionale.