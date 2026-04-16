Nuova moneta da 10 Euro “Rosa di San Marino” 2026.

San Marino celebra la sua Rosa: in arrivo la nuova moneta da 10 Euro
La Repubblica del Titano si prepara a un nuovo appuntamento numismatico di grande fascino. Il prossimo giovedì 23 aprile 2026, Poste San Marino emetterà ufficialmente una moneta in versione fior di conio dal valore nominale di 10 euro, interamente dedicata alla “Rosa di San Marino”.
La storia della “Rosa della Repubblica”
Selezionata tra centinaia di varietà ibridate da Nirp International, la rosa simbolo della Repubblica ha una storia che affonda le radici nel 2008. Battezzata ufficialmente dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti il 1° giugno di quell’anno, questa varietà è oggi ammirabile in tutto il suo splendore presso i giardini di Palazzo Pubblico.
L’ispirazione artistica e i colori del Titano
L’idea nasce dalla visione di Mara Verbena, fiorista sammarinese di fama internazionale. La Rosa si distingue per:
un grande fiore composto da trentacinque petali.
Un bocciolo dalla tipica forma turbinata.
Colorazioni calde: un giallo solare che sfuma in un bordo carminio, richiamando i tramonti e le albe visibili dalla cima del Monte Titano.
Design e caratteristiche della moneta
Per rendere omaggio a questa eccellenza botanica, la moneta presenta sul rovescio una riproduzione fedele e cromatica del fiore. Grazie a una tecnica di colorazione avanzata, la rosa acquista una resa quasi tridimensionale, apparendo vivida e brillante sulla superficie metallica.
Il design del rovescio porta la firma dell’artista Silvia Ciucci, mentre il dritto è stato curato da Antonella Napolione.
Dove acquistare la moneta “Rosa di San Marino”
A partire da giovedì 23 aprile 2026, collezionisti e appassionati potranno acquistare l’emissione attraverso i canali ufficiali:
online: sul sito ufficiale www.poste.sm.
Punto vendita fisico: Shop Filatelico e Numismatico situato in piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.