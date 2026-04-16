Stagione balneare Emilia-Romagna 2026: date, bagnini e novità

Con l’arrivo della bella stagione e le prime giornate di sole già godute durante il weekend di Pasqua, la Riviera si prepara all’apertura ufficiale della stagione balneare, fissata per il 16 maggio. Entro quella data tutti gli stabilimenti della costa romagnola dovranno essere operativi. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra Regione, Comuni, Capitanerie di porto, comitati balneari, associazioni di categoria e sindacati per definire i dettagli della nuova ordinanza.

Per il 2026, il servizio di salvataggio partirà in anticipo: i bagnini saranno in servizio già da sabato 16 maggio, circa due settimane prima rispetto al passato, e resteranno attivi fino a domenica 20 settembre. Gli stabilimenti balneari potranno comunque rimanere aperti anche oltre questa data, fino al 2 novembre, pur senza servizio di salvamento, così da sfruttare il clima favorevole e il turismo autunnale.

L’assessora al Turismo Roberta Frisoni ha sottolineato come la stagione sia iniziata con segnali incoraggianti, evidenziando la piena preparazione del sistema turistico regionale nel garantire sicurezza e qualità. Il confronto con gli operatori del settore ha permesso di aggiornare l’ordinanza, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i servizi offerti sulle spiagge, già considerati un punto di riferimento a livello nazionale. L’impegno resta quello di offrire un’accoglienza sicura, accessibile e inclusiva, anche in un contesto internazionale complesso.