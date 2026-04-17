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In Romagna

Protezione civile, attivo il nuovo canale whatsapp

Giulia Zannetti17 Aprile 2026
whatsapp

Un nuovo strumento per essere sempre informati sulla situazione meteorologica in Emilia-Romagna.

Si tratta di “Allerta Meteo Emilia-Romagna”, ora disponibile anche su Whatsapp, con un proprio canale dedicato al quale è già possibile iscriversi e che si affianca ai canali già attivi: Telegram e X.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

L’iscrizione al canale WhatsApp consente di ricevere direttamente sul proprio smartphone ogni giorno i bollettini di vigilanza e le eventuali allerte meteo emesse da Arpae e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

Inoltre, quando necessario, sul canale saranno pubblicati contenuti utili come segnalazioni di temporali intensi, aggiornamenti di monitoraggio, approfondimenti e consigli pratici su come comportarsi in caso di allerta.

Per iscriversi al canale WhatsApp:

https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb7unKRLSmbS47kGVv3c e poi cliccare su “Segui il canale”

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