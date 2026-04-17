The Prom a Cesenatico: Il musical sull’inclusività al teatro comunale

L’attesa è altissima: la data di sabato 18 aprile alle ore 21:00 ha già registrato il tutto esaurito. Per chi non volesse perdere lo spettacolo, resta un’ultima occasione con la replica di domenica 19 aprile alle ore 16:00, per la quale sono ancora disponibili alcuni posti in loggione.

La trama: tra tradizione americana e rivoluzione sociale

Il “Prom” è il classico ballo scolastico di fine anno, un rito di passaggio iconico della cultura statunitense. Tuttavia, in questa storia, il ballo diventa il centro di una battaglia per l’uguaglianza.

Sinossi dello spettacolo

In una cittadina chiusa e conservatrice, una ragazza chiede semplicemente di poter partecipare al ballo con la persona che ama. Quello che inizia come uno scandalo locale si trasforma rapidamente in una rivoluzione di empatia, libertà e orgoglio.

A sostenere la causa arrivano quattro eccentriche star di Broadway, pronte a trasformare la protesta in un inno alla vita. The Prom non è solo un musical: è un messaggio potente sul diritto di essere sé stessi e di amare liberamente, rompendo le barriere dell’ignoranza attraverso la musica e le risate.

Il team creativo dietro il progetto

Lo spettacolo è il risultato di un intenso lavoro corale guidato da un team di professionisti che crede nel teatro come spazio di crescita:

Regia: Giulia Alvisi e Lorenzo Brugnoli.

Direzione Vocale e Coordinamento: Valentina Baldassarri.

Coreografie: Ilaria Panicucci ed Eleonora Visani.

Costumi: Nicoletta Sirri.

Scenografie: Gruppo Genesi Musical.

La rappresentazione è resa possibile grazie a un accordo speciale con Theatrical Rights Worldwide (TRW).

Informazioni utili e prenotazioni

L’evento è inserito nel cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico, con il supporto del media partner Radio Studio Delta.

Biglietteria e Contatti: