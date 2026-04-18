Cesenatico, chiude Crédit Agricole a Ponente: addio all’ultimo sportello

Trasferimento automatico a Levante

A fine mese, tutti i rapporti bancari della clientela — salvo diverse disposizioni dei correntisti — verranno trasferiti d’ufficio presso la filiale di viale Anita Garibaldi, nel cuore di Levante, a pochi passi dal porto canale.

L’istituto di credito ha confermato, secondo quanto si legge in un servizio del Corriere Romagna a firma Antonio Lombardi, che l’operazione sarà gestita in modo automatico. Ecco cosa resterà invariato per i clienti:

condizioni contrattuali: non subiranno variazioni.

Servizi attivi: pagamento utenze, accredito di stipendi e pensioni, e bonifici permanenti continueranno a funzionare regolarmente.

Le motivazioni della banca: “Tecnologia e semplificazione”

La scelta di Crédit Agricole di rivedere la propria presenza fisica sul territorio rientra in una strategia nazionale legata all’evoluzione del mercato. Secondo l’istituto, la chiusura è dettata dalla: “rapida diffusione delle nuove tecnologie che richiede maggiore velocità e semplificazione. L’obiettivo è migliorare il livello di servizio attraverso filiali più strutturate e dotate di tutte le competenze necessarie.”

Un quartiere senza sportelli: l’allarme per l’estate

Nonostante le ragioni strategiche, il dato di fatto è che il quartiere di Ponente si ritrova quasi totalmente sguarnito di servizi bancari. Ad oggi, l’unico punto di riferimento resta la filiale di RomagnaBanca Credito Cooperativo in via Mazzini, all’angolo con via Armellini.

Il precedente del 2022

La desertificazione bancaria di Ponente non è un fenomeno nuovo. Già nel 2022, la filiale di Riviera Banca in viale G.S. Caboto aveva chiuso i battenti, trasferendo i servizi in viale Trento. La chiusura dell’ex Cassa di Risparmio di Cesena (oggi Crédit Agricole), presente in via Menotti dagli anni Settanta, segna la fine di un’era.

L’impatto sui turisti a Zadina e Ponente

La preoccupazione principale riguarda ora la stagione balneare. Con l’arrivo dei turisti tra Ponente e Zadina, la carenza di sportelli bancomat per il prelievo di contante rischia di diventare un serio disagio logistico, costringendo villeggianti e bagnanti a lunghe camminate verso il centro o la zona di Levante.