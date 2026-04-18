“Ma perché serve la patente?”: fermato motociclista senza documenti

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, durante un servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Polizia Locale di Gatteo ha fermato un motociclo in via Trieste, nella frazione di Gatteo Mare, intorno alle 18.

Alla richiesta di esibire i documenti di guida, il conducente – un cittadino di origine straniera – ha risposto con una domanda che ha sorpreso gli agenti: «Ma perché in Italia per guidare la moto serve la patente?». Un interrogativo destinato a trovare risposta in tempi brevi.

Accompagnato nella propria abitazione per ulteriori accertamenti, l’uomo ha ammesso di non essere in possesso di alcun titolo abilitativo alla guida. Come previsto dal Codice della Strada, nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.100 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.