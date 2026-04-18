Greta Pirri a Casa Moretti: a Cesenatico arte e poesia con “D’Amore e Danno”

In occasione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria, il weekend del 18 e 19 aprile vede protagonista la fusione tra poesia e pittura nel cuore del borgo marinaro.

La letteratura incontra l’arte visiva in uno dei luoghi più suggestivi della costa romagnola. Sabato 18 e domenica 19 aprile, la storica Casa Moretti aprirà le sue porte a un evento culturale di grande fascino: “D’Amore e Danno”, l’esposizione dell’artista Greta Pirri.

Un attraversamento tra parola e immagine

L’iniziativa, sottotitolata “Un attraversamento tra parola e immagine”, si inserisce nel prestigioso contesto delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. L’obiettivo è quello di creare un dialogo profondo tra le mura che hanno ospitato il poeta Marino Moretti e le opere della Pirri, caratterizzate da un uso sapiente del colore, della foglia d’oro e da un segno grafico poetico e delicato.

Le opere in mostra sembrano quasi danzare con le parole, cercando di esplorare i sentimenti umani più complessi e contraddittori, sospesi tra la bellezza del sentimento e le ferite del tempo.