Greta Pirri a Casa Moretti: a Cesenatico arte e poesia con “D’Amore e Danno”

In occasione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria, il weekend del 18 e 19 aprile vede protagonista la fusione tra poesia e pittura nel cuore del borgo marinaro.
La letteratura incontra l’arte visiva in uno dei luoghi più suggestivi della costa romagnola. Sabato 18 e domenica 19 aprile, la storica Casa Moretti aprirà le sue porte a un evento culturale di grande fascino: “D’Amore e Danno”, l’esposizione dell’artista Greta Pirri.
Un attraversamento tra parola e immagine
L’iniziativa, sottotitolata “Un attraversamento tra parola e immagine”, si inserisce nel prestigioso contesto delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. L’obiettivo è quello di creare un dialogo profondo tra le mura che hanno ospitato il poeta Marino Moretti e le opere della Pirri, caratterizzate da un uso sapiente del colore, della foglia d’oro e da un segno grafico poetico e delicato.
Le opere in mostra sembrano quasi danzare con le parole, cercando di esplorare i sentimenti umani più complessi e contraddittori, sospesi tra la bellezza del sentimento e le ferite del tempo.
Info e orari per il pubblico
L’esposizione sarà visitabile esclusivamente in questo weekend con le seguenti modalità:
Date: Sabato 18 e Domenica 19 Aprile
Orario: dalle 15:00 alle 19:00
Ingresso: le entrate saranno scaglionate a ogni inizio ora
Luogo: Casa Moretti, Cesenatico (FC)
Un’occasione imperdibile per i residenti e i visitatori del fine settimana per riscoprire il patrimonio storico di Cesenatico attraverso la lente dell’arte contemporanea.
Il dettaglio: le “Giornate delle Case della Memoria” rappresentano un appuntamento nazionale volto a far conoscere i luoghi dove hanno vissuto i grandi personaggi della cultura italiana. La scelta di ospitare Greta Pirri a Casa Moretti conferma la vocazione del museo non solo come luogo di conservazione, ma come spazio vivo di produzione culturale.