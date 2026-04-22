Controlli Carabinieri a Cesenatico: 11 denunce e patenti ritirate

Controlli a Cesenatico: 11 denunce e sequestri di armi e droga
I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno portato a termine un’operazione straordinaria di controllo del territorio, concentrata nelle ore serali e notturne, per garantire la sicurezza stradale e contrastare l’illegalità diffusa. Il bilancio dell’attività parla di undici persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì e due giovani segnalati come assuntori di stupefacenti.
Sicurezza stradale: raffica di ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza
Il servizio, che ha visto impegnati i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni locali, si è focalizzato sulle arterie stradali più frequentate per prevenire condotte di guida pericolose.
- Sette automobilisti denunciati: i conducenti sono stati trovati con tassi alcolemici compresi tra e , ben oltre i limiti di legge.
- Rifiuto dell’alcoltest: un automobilista, in evidente stato di alterazione, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico.
- Provvedimenti: per tutti i trasgressori è scattato il ritiro immediato della patente di guida per la successiva sospensione da parte della Prefettura.
Armi bianche e violenza: sequestrati due coltelli
L’attività di prevenzione ha permesso di intervenire anche in situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica:
- Porto abusivo di armi: un uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni senza giustificato motivo.
- Minaccia aggravata: i militari sono intervenuti in un lite tra vicini scaturita per futili motivi, dove un uomo ha minacciato l’altro con un coltello da cucina; l’arma è stata sequestrata penalmente.
Controlli sull’immigrazione e contrasto agli stupefacenti
Nell’ambito del medesimo servizio, un cittadino straniero è stato denunciato per permanenza irregolare sul territorio nazionale, poiché privo di documenti validi, e avviato all’ufficio stranieri per la regolarizzazione.
Infine, l’attenzione alle aree verdi e ai luoghi di aggregazione ha portato alla segnalazione di due giovani alla Prefettura di Forlì-Cesena. I due sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, poste sotto sequestro amministrativo.