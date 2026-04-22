Controlli Carabinieri a Cesenatico: 11 denunce e patenti ritirate

Sicurezza stradale: raffica di ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza

Il servizio, che ha visto impegnati i militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni locali, si è focalizzato sulle arterie stradali più frequentate per prevenire condotte di guida pericolose.

Sette automobilisti denunciati : i conducenti sono stati trovati con tassi alcolemici compresi tra 0 , 97 g / l e 1 , 46 g / l , ben oltre i limiti di legge .

Rifiuto dell’alcoltest : un automobilista, in evidente stato di alterazione, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico .

Provvedimenti : per tutti i trasgressori è scattato il ritiro immediato della patente di guida per la successiva sospensione da parte della Prefettura .

Armi bianche e violenza: sequestrati due coltelli

L’attività di prevenzione ha permesso di intervenire anche in situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica:

Porto abusivo di armi : un uomo è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni senza giustificato motivo .

Minaccia aggravata : i militari sono intervenuti in un lite tra vicini scaturita per futili motivi, dove un uomo ha minacciato l’altro con un coltello da cucina; l’arma è stata sequestrata penalmente .

Controlli sull’immigrazione e contrasto agli stupefacenti

Nell’ambito del medesimo servizio, un cittadino straniero è stato denunciato per permanenza irregolare sul territorio nazionale, poiché privo di documenti validi, e avviato all’ufficio stranieri per la regolarizzazione.

Infine, l’attenzione alle aree verdi e ai luoghi di aggregazione ha portato alla segnalazione di due giovani alla Prefettura di Forlì-Cesena. I due sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, poste sotto sequestro amministrativo.