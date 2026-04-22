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Gabbiani a Cesenatico: varato il piano di contenimento per il 2026

Alessandro Mazza22 Aprile 2026
gabbiani

Nuovo tentativo di contenimento del gabbiano

L’incremento demografico del Gabbiano Reale (Larus michaellis) lungo la costa adriatica continua a rappresentare una sfida per la convivenza urbana. Negli ultimi anni, la colonizzazione dei centri abitati è diventata un fenomeno strutturale: a Cesenatico, le nidificazioni su tetti e terrazzi aumentano costantemente, portando con sé disagi per residenti e turisti.

Durante la stagione estiva, la situazione tende a criticità maggiori. Il periodo di cova e allevamento dei piccoli coincide con un aumento della chiassosità e dell’aggressività degli esemplari, rendendo necessari interventi mirati per tutelare il decoro urbano e la sicurezza pubblica.

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I rischi della presenza dei gabbiani in città

La massiccia presenza di questi volatili in ambito urbano non è solo una questione di rumore. L’Amministrazione Comunale ha evidenziato diverse problematiche che richiedono un monitoraggio costante:

disturbi notturni: le grida degli esemplari disturbano il riposo nelle aree densamente abitate.

Sicurezza: fenomeni di aggressività verso l’uomo e predazione verso piccoli mammiferi.

Danni materiali: le deiezioni e i residui di cibo causano il deterioramento di strutture pubbliche e private.

Igiene urbana: la dispersione di rifiuti e scarti alimentari attira ulteriori esemplari.

Dissuasori e barriere fisiche

Viene incoraggiata l’installazione di reti, cavi in tensione e punte sugli edifici. Questi strumenti impediscono l’atterraggio dei gabbiani e rendono impossibile la costruzione del nido sulle superfici piane dei palazzi.

Stop al cibo volontario

È severamente vietato fornire cibo ai gabbiani o lasciare residui destinati ad animali domestici in luoghi accessibili ai volatili. La disponibilità di cibo facile è il principale motore della loro permanenza in città.

Gestione dei rifiuti e scarti della pesca

Il piano prevede un controllo rigoroso della filiera della spazzatura. Particolare attenzione è rivolta all’area portuale e al mercato ittico, dove l’accesso agli scarti del pescato deve essere interdetto. Monitoraggi simili riguardano i mercati all’aperto e le manifestazioni gastronomiche.

Interventi attivi: rimozione nidi e monitoraggio

Oltre alla prevenzione, il piano 2026 prevede azioni dirette sul territorio affidate a operatori specializzati e autorizzati.

Dissuasione precoce (Dicembre – Aprile): disturbo diretto sui lastrici solari per scoraggiare le coppie dal formare nuovi nidi.

Rimozione nidi in costruzione (Marzo – Luglio): asporto completo del materiale utilizzato per la nidificazione.

Gestione uova (Marzo – Luglio): nei casi di nidi già formati, è prevista la rimozione delle uova, trattate come rifiuti speciali secondo le normative vigenti.

Stanziamento e operatori autorizzati

In linea con le direttive regionali, l’Amministrazione ha confermato le linee guida degli anni precedenti, affidando la parte esecutiva a personale con idonea formazione. Per l’annualità 2026, l’impegno economico stimato per l’avvio delle operazioni è di € 500,00, destinato a coprire le prime fasi di intervento e monitoraggio previste dall’allegato tecnico del piano.

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