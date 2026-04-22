Gabbiani a Cesenatico: varato il piano di contenimento per il 2026

Nuovo tentativo di contenimento del gabbiano

L’incremento demografico del Gabbiano Reale (Larus michaellis) lungo la costa adriatica continua a rappresentare una sfida per la convivenza urbana. Negli ultimi anni, la colonizzazione dei centri abitati è diventata un fenomeno strutturale: a Cesenatico, le nidificazioni su tetti e terrazzi aumentano costantemente, portando con sé disagi per residenti e turisti.

Durante la stagione estiva, la situazione tende a criticità maggiori. Il periodo di cova e allevamento dei piccoli coincide con un aumento della chiassosità e dell’aggressività degli esemplari, rendendo necessari interventi mirati per tutelare il decoro urbano e la sicurezza pubblica.