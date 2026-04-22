Gabbiani a Cesenatico: varato il piano di contenimento per il 2026

Nuovo tentativo di contenimento del gabbiano
L’incremento demografico del Gabbiano Reale (Larus michaellis) lungo la costa adriatica continua a rappresentare una sfida per la convivenza urbana. Negli ultimi anni, la colonizzazione dei centri abitati è diventata un fenomeno strutturale: a Cesenatico, le nidificazioni su tetti e terrazzi aumentano costantemente, portando con sé disagi per residenti e turisti.
Durante la stagione estiva, la situazione tende a criticità maggiori. Il periodo di cova e allevamento dei piccoli coincide con un aumento della chiassosità e dell’aggressività degli esemplari, rendendo necessari interventi mirati per tutelare il decoro urbano e la sicurezza pubblica.
I rischi della presenza dei gabbiani in città
La massiccia presenza di questi volatili in ambito urbano non è solo una questione di rumore. L’Amministrazione Comunale ha evidenziato diverse problematiche che richiedono un monitoraggio costante:
disturbi notturni: le grida degli esemplari disturbano il riposo nelle aree densamente abitate.
Sicurezza: fenomeni di aggressività verso l’uomo e predazione verso piccoli mammiferi.
Danni materiali: le deiezioni e i residui di cibo causano il deterioramento di strutture pubbliche e private.
Igiene urbana: la dispersione di rifiuti e scarti alimentari attira ulteriori esemplari.
Dissuasori e barriere fisiche
Viene incoraggiata l’installazione di reti, cavi in tensione e punte sugli edifici. Questi strumenti impediscono l’atterraggio dei gabbiani e rendono impossibile la costruzione del nido sulle superfici piane dei palazzi.
Stop al cibo volontario
È severamente vietato fornire cibo ai gabbiani o lasciare residui destinati ad animali domestici in luoghi accessibili ai volatili. La disponibilità di cibo facile è il principale motore della loro permanenza in città.
Gestione dei rifiuti e scarti della pesca
Il piano prevede un controllo rigoroso della filiera della spazzatura. Particolare attenzione è rivolta all’area portuale e al mercato ittico, dove l’accesso agli scarti del pescato deve essere interdetto. Monitoraggi simili riguardano i mercati all’aperto e le manifestazioni gastronomiche.
Interventi attivi: rimozione nidi e monitoraggio
Oltre alla prevenzione, il piano 2026 prevede azioni dirette sul territorio affidate a operatori specializzati e autorizzati.
Dissuasione precoce (Dicembre – Aprile): disturbo diretto sui lastrici solari per scoraggiare le coppie dal formare nuovi nidi.
Rimozione nidi in costruzione (Marzo – Luglio): asporto completo del materiale utilizzato per la nidificazione.
Gestione uova (Marzo – Luglio): nei casi di nidi già formati, è prevista la rimozione delle uova, trattate come rifiuti speciali secondo le normative vigenti.
Stanziamento e operatori autorizzati
In linea con le direttive regionali, l’Amministrazione ha confermato le linee guida degli anni precedenti, affidando la parte esecutiva a personale con idonea formazione. Per l’annualità 2026, l’impegno economico stimato per l’avvio delle operazioni è di € 500,00, destinato a coprire le prime fasi di intervento e monitoraggio previste dall’allegato tecnico del piano.