25 aprile a villa Torlonia: teatro e musica per gli 80 anni del voto alle donne

25 aprile a villa Torlonia: una festa tra teatro e musica per la liberazione
Il 25 aprile non è solo una data sul calendario, ma un momento di riflessione collettiva che quest’anno a San Mauro Pascoli assume un significato ancora più profondo. Presso la suggestiva cornice di Villa Torlonia Teatro, inserita nel contesto del Parco Poesia Pascoli, si terrà l’evento speciale “Che pace, la sera!”.
L’iniziativa, curata da Sillaba Teatro, nasce come una “piccola festa del teatro” capace di intrecciare memoria storica, espressione artistica e convivialità.
Celebrare la libertà e gli 80 anni del voto alle donne
L’appuntamento di quest’anno è dedicato a due pilastri della nostra democrazia: la Festa della Liberazione e l’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne (1946–2026).
È un omaggio a tappe storiche fondamentali:
- 10 marzo 1946: Le donne italiane votano per la prima volta nella storia del Paese.
- Fine dell’esclusione: Quel gesto segnò il termine di un lunghissimo percorso di marginalizzazione sociale e politica.
- 2 giugno 1946: Il contributo femminile fu decisivo nella scelta tra Monarchia e Repubblica e nell’elezione dell’Assemblea Costituente.
Il Programma: Artisti e Interventi sul Palco
L’evento, che avrà inizio alle ore 17.00, prevede un alternarsi dinamico di linguaggi espressivi, dalla narrazione teatrale alla musica dal vivo.
I Protagonisti della Serata
Sul palco si avvicenderanno artisti di rilievo del panorama culturale:
-
Ciuma & Adele in concerto.
-
Roberto Mercadini.
-
Max Collini.
-
Denis Campitelli.
-
Nicoletta Fabbri.
Saluti Istituzionali
Non mancheranno i momenti di confronto istituzionale con la partecipazione di:
-
Moris Guidi, Sindaco di San Mauro Pascoli.
-
Gessica Allegni, Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna.
Un Momento di Condivisione Gratuito e Aperto a Tutti
Oltre al valore simbolico e culturale, “Che pace, la sera!” rappresenta la chiusura ufficiale delle rassegne teatrali di Sillaba Teatro. La direzione ha voluto che fosse una vera festa collettiva, un’occasione per salutare il pubblico e ribadire il valore della cultura come spazio di libertà e partecipazione.
Per favorire la massima partecipazione, l’ingresso è gratuito e la serata si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i presenti.
Info Utili:
Quando: Sabato 25 aprile, ore 17.00.
Dove: Villa Torlonia Teatro, San Mauro Pascoli (FC).
Ingresso: Gratuito.