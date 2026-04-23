25 aprile a villa Torlonia: teatro e musica per gli 80 anni del voto alle donne

L’iniziativa, curata da Sillaba Teatro, nasce come una “piccola festa del teatro” capace di intrecciare memoria storica, espressione artistica e convivialità.

Celebrare la libertà e gli 80 anni del voto alle donne

L’appuntamento di quest’anno è dedicato a due pilastri della nostra democrazia: la Festa della Liberazione e l’ottantesimo anniversario del diritto di voto alle donne (1946–2026).

È un omaggio a tappe storiche fondamentali:

10 marzo 1946 : Le donne italiane votano per la prima volta nella storia del Paese .

Fine dell’esclusione : Quel gesto segnò il termine di un lunghissimo percorso di marginalizzazione sociale e politica .

2 giugno 1946 : Il contributo femminile fu decisivo nella scelta tra Monarchia e Repubblica e nell’elezione dell’Assemblea Costituente .

Il Programma: Artisti e Interventi sul Palco

L’evento, che avrà inizio alle ore 17.00, prevede un alternarsi dinamico di linguaggi espressivi, dalla narrazione teatrale alla musica dal vivo.

I Protagonisti della Serata

Sul palco si avvicenderanno artisti di rilievo del panorama culturale:

Ciuma & Adele in concerto.

Roberto Mercadini .

Max Collini .

Denis Campitelli .

Nicoletta Fabbri.

Saluti Istituzionali

Non mancheranno i momenti di confronto istituzionale con la partecipazione di:

Moris Guidi , Sindaco di San Mauro Pascoli.

Gessica Allegni, Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna.

Un Momento di Condivisione Gratuito e Aperto a Tutti

Oltre al valore simbolico e culturale, “Che pace, la sera!” rappresenta la chiusura ufficiale delle rassegne teatrali di Sillaba Teatro. La direzione ha voluto che fosse una vera festa collettiva, un’occasione per salutare il pubblico e ribadire il valore della cultura come spazio di libertà e partecipazione.

Per favorire la massima partecipazione, l’ingresso è gratuito e la serata si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i presenti.

Info Utili:

Quando: Sabato 25 aprile, ore 17.00.

Dove: Villa Torlonia Teatro, San Mauro Pascoli (FC).

Ingresso: Gratuito.