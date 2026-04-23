Dimartino in concerto all’alba a Cesenatico: info e data 2026

L’evento si inserisce nella suggestiva rassegna “Concerti all’alba”, un format che trasforma la sabbia in un palcoscenico naturale a cielo aperto.

Dove e quando: l’appuntamento sulla spiaggia di Cesenatico

Il concerto si terrà sulla spiaggia libera di fronte a piazza Andrea Costa. L’inizio è previsto per le ore 6:00, un orario magico che permetterà al pubblico di godersi il live in concomitanza con il sorgere del sole.

Info utile: L’ingresso all’evento è completamente gratuito.

Il nuovo tour solista: “L’improbabile piena dell’Oreto”

Quella di Cesenatico rappresenta un’occasione imperdibile per i fan romagnoli: sarà infatti l’unica data in Romagna per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album, il quinto della sua carriera solista, dal titolo “L’improbabile piena dell’Oreto”.

L’album segna il ritorno di Antonio Dimartino alla dimensione solista dopo sette anni dal successo di “Afrodite”. In questo nuovo lavoro, l’artista esplora temi profondi e simbolici:

Il fiume come metafora: Un luogo di mistero e trasformazione che custodisce oro e rifiuti .

Memoria e leggenda: Il disco attinge a ricordi personali e figure mitologiche come u sugghio , creatura dal corpo di lucertola e testa umana .

Essenzialità: Per questo tour, Dimartino ha scelto una formula intima, esibendosi chitarra e voce per rimettere al centro l’ascolto puro della canzone .

Chi è Dimartino: dai successi di Sanremo alle collaborazioni d’autore

Antonio Dimartino, nato a Palermo nel 1982, è oggi una delle firme più prestigiose della musica italiana. Dopo l’esordio nel 2010 e album acclamati dalla critica come “Un paese ci vuole” , ha raggiunto il grande pubblico grazie alla collaborazione con Colapesce.

Insieme hanno firmato hit generazionali come “Musica leggerissima” (5 Dischi di Platino) e “Splash”, vincitrice del Premio della Critica a Sanremo 2023. Oltre alla musica, Dimartino vanta una carriera come scrittore e autore per artisti del calibro di Tiziano Ferro, Ornella Vanoni e Fabri Fibra.

Informazioni e Contatti

Per ulteriori dettagli sull’evento di domenica 9 agosto 2026, è possibile contattare: