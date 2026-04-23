Eventi sportivi a Cesenatico: come nascono (e perché non sono dove pensate)

Con la bella stagione spuntano gli eventi sportivi e… le lamentele

L’arrivo della bella stagione per Cesenatico si traduce anche in eventi sportivi. Con le sue croci delizie. Da un lato migliaia di atleti turisti vengono in città, ma molte strade vengono chiuse nei week end. Cosa c’è dietro le scelte di chi organizza eventi? Lo abbiamo chiesto a Stefano Pignotti, presidente del Team Cesenatico, con cui organizza Attraverso Cesenatico, D.P run, triathlon Rubicone, e Responsabile percorso Run di Ironman Cervia, Jesolo e Challanger Cesenatico.

“La vera sfida? Non è se farli o meno, ma imparare a conviverci meglio”.

Come avviene la scelta dei percorsi?

“Quando si parla di eventi sportivi, il primo equivoco da chiarire è semplice: la stragrande maggioranza delle competizioni ciclistiche e podistiche si svolge su strada, non nei parchi, nei ciclodromi o nelle piste di atletica. E il motivo è pratico. Gli eventi moderni coinvolgono numeri importanti — da mille a oltre 10mila partecipanti — e prevedono distanze che rendono impossibile l’utilizzo di spazi chiusi o limitati. Non esistono impianti in grado di contenere tutto questo”.