Gino Rocchio trionfa a Spa: a 16 anni è leader dell’endurance europeo

A soli 16 anni, Gino Rocchio ha già trovato il modo di imporsi su uno dei palcoscenici più iconici dell’automobilismo mondiale. Sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, il pilota di Cesenatico ha lasciato il segno nel suo esordio nel Campionato Endurance 24H European Series, conquistando una vittoria schiacciante nella classe TCE/TCX.

Un successo che vale il primato europeo

L’affermazione ottenuta insieme al compagno di squadra Filippo Tornaghi vale molto più del solo trofeo di tappa. Con questo risultato, Rocchio e il team milanese Not Only Motorsport si portano ufficialmente al vertice della classifica di campionato. È la conferma della solidità di un progetto tecnico e sportivo che, nato tra le curve della Romagna, punta ora ai massimi vertici europei.

La prova del giovane pilota è stata autorevole per tutto il fine settimana. La Ligier JS2 R numero 114 ha mostrato un passo superiore sin dalle prove libere, confermando la sua forza nelle qualifiche e dominando la gara, suddivisa strategicamente in due segmenti.

I numeri del dominio a Spa

Il bilancio finale della dodici ore belga racconta con precisione la portata della prestazione dell’equipaggio:

Giri completati: 229

Tempo complessivo: 6 ore, 30 minuti, 51 secondi e 412 millesimi

Fastest Lap di classe: 2’32″353 (firmato da Gino Rocchio)

Il miglior giro della categoria ottenuto da Rocchio è il segnale più chiaro della sua competitività: un mix perfetto tra gestione del passo gara e velocità pura.

Dalla Romagna all’Europa: la crescita di un talento

Il percorso di crescita di Rocchio continua a bruciare le tappe. Il passaggio dai kart alla potenza della Ligier (spinta da un motore da 400 cavalli) ha evidenziato qualità tecniche e capacità di adattamento fuori dal comune.

La scelta di puntare sul giovanissimo talento cesenaticense si sta rivelando vincente per Not Only Motorsport. Dopo il secondo posto ottenuto al debutto sul circuito del Mugello, il team gli ha affidato la sfida europea contro piloti di grande esperienza, ricevendo risposte immediate e un primo gradino del podio che pesa come un macigno.

“L’obiettivo è il titolo europeo. La guida tecnica, guidata dall’ingegnere Luca Giovannelli, ha creduto fin da subito nelle qualità di Gino, supportandolo in questo salto di categoria.”

Prossimi appuntamenti: verso il Paul Ricard e il Nürburgring

La stagione dell’Endurance 24H European Series entra ora nel vivo. La leadership di Rocchio e Tornaghi sarà messa alla prova in alcuni dei tracciati più difficili del continente:

12H Paul Ricard (Le Castellet, Francia): 5-7 Giugno 12H Nürburgring (Germania): 3-5 Luglio 24H Barcellona (Spagna): 18-20 Settembre

Con una maturità sorprendente per la sua età, Gino Rocchio si prepara ad affrontare l’estate europea con un unico obiettivo: difendere il primato e portare il nome di Cesenatico sul tetto dell’endurance internazionale.