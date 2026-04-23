Solidarietà a De Pascale: Legacoop Romagna contro le provocazioni a Predappio

Massima solidarietà al Presidente Michele de Pascale

I cooperatori di Legacoop Romagna esprimono la propria massima solidarietà al presidente della Regione, Michele de Pascale. De Pascale ha giustamente alzato la voce contro la manifestazione prevista sabato alla ex Caproni, ricevendo in cambio insulti e minacce via social da una “sparuta, rumorosa e vigliacca minoranza di nostalgici”.

Destano meraviglia, in questo contesto, le posizioni scivolose di chi ha giurato fedeltà alla Repubblica. Non solo dall’ex generale Vannacci, ma soprattutto dalla seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

La distorsione storica e il ruolo della RSI

Mettere sullo stesso piano i Partigiani e i fascisti repubblichini di Salò genera una pericolosa distorsione. La RSI (Repubblica Sociale Italiana) fu uno stato collaborazionista voluto da Adolf Hitler, a cui Benito Mussolini era totalmente sottomesso.

“Non si tratta di negare il dolore dei caduti, ma di riconoscere le responsabilità tra chi combatteva per la libertà e chi sosteneva l’oppressione straniera e l’Olocausto.”

Il valore della cooperazione e la resistenza

La Romagna non merita queste provocazioni, né le meritano le forze dell’ordine impegnate a gestire tensioni evitabili. Per Legacoop, il legame tra Cooperazione e Democrazia è indissolubile: i valori cooperativi sono rinati dopo la Liberazione grazie all’impulso di chi aveva partecipato alla lotta partigiana.

Gli appuntamenti: “Che pace la sera” a Villa Torlonia

Per celebrare degnamente la ricorrenza, Legacoop parteciperà alle manifestazioni pubbliche in tutta la Romagna. Inoltre, grazie alla Cooperativa Sillaba, sabato 25 aprile (ore 17:30) presso il Parco Poesia Pascoli di Villa Torlonia, si terrà l’evento:

Titolo: “Che pace la sera – 1946-2026”

Occasione: 80 anni del voto alle donne in Italia.

Un evento per ricordare che anche il suffragio universale è un frutto diretto della Resistenza, che scelse di garantire pari diritti a tutti i cittadini.