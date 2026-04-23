Lite in famiglia degenera: gli agenti del radiomobile sequestrano 160 gr di cocaina

L’intervento a Gatteo e l’intuizione dei militari

Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi nel comune di Gatteo, quando una donna ha richiesto l’intervento dei Carabinieri a causa di un acceso diverbio con il convivente. All’arrivo della pattuglia, la situazione appariva già tesa.

Mentre i militari procedevano all’identificazione della donna, un uomo di 28 anni è uscito dall’abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica, indossando solamente la biancheria intima. In questo frangente, la preparazione e la reattività dei Carabinieri di Cesenatico sono state decisive: riconoscendo l’uomo per precedenti legati al mondo degli stupefacenti, i militari non si sono limitati a sedare la lite, ma hanno deciso di approfondire il controllo con un’analisi investigativa impeccabile.

Il blitz nell’abitazione: cocaina pronta per lo spaccio

Dopo aver riportato il giovane alla calma, i Carabinieri hanno ottenuto una prima ammissione di colpevolezza riguardo al possesso di droga. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti dei militari, portando alla luce un vero e proprio “kit” per lo spaccio.

Il materiale sequestrato

All’interno di un cassetto nella camera da letto, le forze dell’ordine hanno rinvenuto:

160 grammi di cocaina , già suddivisa con precisione in dosi pronte per essere immesse sul mercato ;

Due bilancini di precisione utilizzati per la pesatura della sostanza ;

Materiale vario destinato al taglio e al confezionamento della droga .

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale.

Convalida dell’arresto e custodia in carcere

Per il 28enne italiano sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, l’uomo è stato inizialmente trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Cesenatico.

Nella giornata successiva, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere. L’operazione si è conclusa con successo, a dimostrazione di come la vigilanza costante e la capacità di lettura degli scenari da parte della Radiomobile siano fondamentali per la sicurezza del territorio.