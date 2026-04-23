Riqualificazione via dei Mille a Cesenatico: lavori al via dopo l’estate

Un investimento da 500.000 euro per la città

Il progetto prevede un impegno economico complessivo di 500.000 euro. Il finanziamento è così ripartito:

250.000 euro derivanti dall’accordo operativo per la riqualificazione dell’area “Ex Colonia Bonomelli” .

250.000 euro provenienti direttamente da fondi comunali .

Ad aggiudicarsi l’appalto ed eseguire le operazioni sarà la ditta Biguzzi srl di Forlimpopoli.

Il cronoprogramma: sei mesi per il nuovo volto della via

Secondo il cronoprogramma ufficiale, il cantiere avrà una durata stimata di sei mesi. Tuttavia, l’attività è già frenetica “dietro le quinte”: in questi mesi, infatti, alcune ditte esterne sono impegnate nella bonifica dei sottoservizi (acqua e gas). Queste operazioni sono fondamentali e propedeutiche all’intervento edilizio vero e proprio che scatterà in autunno.

I dettagli del progetto: sicurezza, accessibilità e verde

L’obiettivo primario dell’intervento è migliorare la sicurezza e la percorribilità pedonale, mantenendo la continuità dell’asse stradale.

1. Abbattimento delle barriere architettoniche

Il progetto prevede la demolizione completa delle vecchie pavimentazioni. I nuovi marciapiedi saranno realizzati in elementi in massello di cemento e saranno progettati per eliminare le barriere architettoniche, aumentando il numero di rampe per garantire la massima accessibilità a tutti.

2. Sosta e gestione delle acque

Per rispondere alle esigenze dei residenti e dei turisti, verrà ridefinita la sagoma dei marciapiedi per consentire la sosta dei veicoli su entrambi i lati della carreggiata. Gli stalli saranno realizzati con una pendenza studiata per far confluire le acque piovane verso nuove caditoie, migliorando così la funzionalità idraulica della strada.

3. Più verde urbano

Non mancherà l’attenzione all’ambiente: