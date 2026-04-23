Riqualificazione via dei Mille a Cesenatico: lavori al via dopo l’estate

Cesenatico, via dei Mille si rifà il look: i lavori partiranno dopo l’estate
Cesenatico si prepara a un importante intervento di rigenerazione urbana. È stata annunciata ufficialmente la riqualificazione di via dei Mille, nel tratto compreso tra viale Trento e viale Milano. I lavori inizieranno al termine della stagione estiva 2026 e trasformeranno radicalmente il volto di una delle arterie cittadine.
Un investimento da 500.000 euro per la città
Il progetto prevede un impegno economico complessivo di 500.000 euro. Il finanziamento è così ripartito:
- 250.000 euro derivanti dall’accordo operativo per la riqualificazione dell’area “Ex Colonia Bonomelli”.
- 250.000 euro provenienti direttamente da fondi comunali.
Ad aggiudicarsi l’appalto ed eseguire le operazioni sarà la ditta Biguzzi srl di Forlimpopoli.
Il cronoprogramma: sei mesi per il nuovo volto della via
Secondo il cronoprogramma ufficiale, il cantiere avrà una durata stimata di sei mesi. Tuttavia, l’attività è già frenetica “dietro le quinte”: in questi mesi, infatti, alcune ditte esterne sono impegnate nella bonifica dei sottoservizi (acqua e gas). Queste operazioni sono fondamentali e propedeutiche all’intervento edilizio vero e proprio che scatterà in autunno.
I dettagli del progetto: sicurezza, accessibilità e verde
L’obiettivo primario dell’intervento è migliorare la sicurezza e la percorribilità pedonale, mantenendo la continuità dell’asse stradale.
1. Abbattimento delle barriere architettoniche
Il progetto prevede la demolizione completa delle vecchie pavimentazioni. I nuovi marciapiedi saranno realizzati in elementi in massello di cemento e saranno progettati per eliminare le barriere architettoniche, aumentando il numero di rampe per garantire la massima accessibilità a tutti.
2. Sosta e gestione delle acque
Per rispondere alle esigenze dei residenti e dei turisti, verrà ridefinita la sagoma dei marciapiedi per consentire la sosta dei veicoli su entrambi i lati della carreggiata. Gli stalli saranno realizzati con una pendenza studiata per far confluire le acque piovane verso nuove caditoie, migliorando così la funzionalità idraulica della strada.
3. Più verde urbano
Non mancherà l’attenzione all’ambiente:
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Verranno messe a dimora nuove piante nelle aiuole attualmente vuote.
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Le alberature esistenti saranno rigenerate con nuovo terreno organico.
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È previsto un deciso aumento della superficie libera ad aiuola, lasciando più spazio al terreno vegetale rispetto al passato.