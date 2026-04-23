Diagnosi ritardate per mancanza di professionisti: la segnalazione

“Ho ricontattato l’Ausl ma ad oggi, aprile 2026, la situazione non si è sbloccata. L’alternativa è rivolgersi a un professionista che svolge la professione in forma privata e dove una visita costa almeno 130 euro. E non è un percorso che si risolve in una sola seduta… Ho poi saputo che l’Ausl è obbligata ad erogare la prestazione medica e a riscuotere solo il costo del ticket quando siano trascorsi 120 giorni dalla prima richiesta, previo invio di raccomandata. Mi sono così attrezzata per perseguire anche questa strada che richiede tempo e risorse, anche burocratiche”, continua il racconto.

“Il punto sostanziale della questione è che è una cosa grave, il fatto che si ritardino di così tanto tempo visite e diagnosi, quando sono coinvolti bambini. L’anno scolastico è quasi finito e ormai è passato. Tutto questo ha generato insicurezza in mio figlio che, se avesse ricevuto una diagnosi per tempo, avrebbe potuto affrontare il percorso scolastico nel modo più adeguato e misurato alle sue esigenze (es. verifiche semplificate…). Come la nostra famiglia, ce ne sono tante altre, e spero che la cosa sia attenzionata dai più e che si presti rimedio”, conclude Stefania.

La storia di Stefania non è un caso isolato, ma il riflesso di un sistema che fatica a garantire tempi adeguati proprio quando la tempestività è fondamentale. In attesa di risposte, restano bambini, famiglie e scuole a gestire da soli un vuoto che pesa sul presente e rischia di segnare il futuro.