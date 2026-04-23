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NotizieIn Romagna

Spaccata in pieno centro a Cesena. Colpita nota boutique di moda

Alessandro Mazza23 Aprile 2026
spaccata monti

Colpo nella boutique Monti in via Fantaguzzi

Gli elementi della spaccata ci sono. Una vetrina sfondata verso l’interno per creare un varco oltre l’ingresso. Le bandelle di sicurezza sono state poste anche nell’area comune sotto il portico per evitare che qualcuno calpesti e si tagli con i vetri.

Il fatto è accaduto con ogni probabilità nella notte e è una ferita nel centro storico di Cesena che si vede colpita nella sua tranquillità a poche decine di metri dal palazzo comunale.

Un ariete speciale

Per mettere a segno il colpo è stata usata una fiat 500 usata come ariete. Le sue ridotte dimensioni hanno permesso al mezzo di infilarsi nella stretta via Fantaguzzi e tra le colonne del porticato. Lo riferisce il Corriere Romagna.

monti cesena
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Monti, la boutique

Il negozio vittima del gesto è una storica e molto nota boutique di alta moda con numerose vetrine a cesena che vanta bel 40 anni di attività. Il suo personale, già al lavoro, ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

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Alessandro Mazza

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