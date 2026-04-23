Unica tappa in Regione per il tributo ad Amy Winehouse: teatro sold out

Un tributo viscerale, autentico e, come previsto, già completamente esaurito per l’ultimo appuntamento della stagione 2025-26 del teatro. Il 25 aprile alle ore 21:00, il Teatro Comunale di Cesenatico si prepara ad accogliere l’energia e l’eleganza dei brani più noti di Amy Winehouse attraverso il suono di chi quel mito lo ha costruito giorno dopo giorno, in studio e sui palchi di tutto il mondo: The Amy Winehouse band.
Un legame indissolubile
Non si tratta di una semplice operazione nostalgia, ma della formazione originale della cantante britannica, guidata dal bassista storico e direttore musicale Dale Davis, amico fidato e collaboratore stretto di Amy. A dare voce alle iconiche sfumature del repertorio è stata chiamata Bronte Shandé, un talento straordinario scelto personalmente da Davis per la sua capacità di onorare l’eredità della Winehouse restituendone tutta la potenza emotiva.
Lo spettacolo: musica e memoria
In occasione del ventennale del capolavoro Back To Black, lo show attraverserà i capisaldi di una carriera breve ma indelebile. La scaletta promette un “abbraccio collettivo” tra hit intramontabili come Rehab, Valerie, Back To Black, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own e You Know I’M No Good.
L’esperienza sonora sarà arricchita da visual e footage esclusivi, rendendo il concerto un viaggio immersivo e un’esperienza indimenticabile che ha già conquistato tour e festival internazionali.
La lineup ruota intorno a Dale Davis (direzione musicale e basso), Hawi Gondwe (chitarra), Ade Omotayo (voce/cori) e Bronte Shandé (voce), accompagnata da percussionisti e ottoni come impone lo stile inconfondibile di Amy Winehouse.
Informazioni sull’evento
L’organizzazione conferma il tutto esaurito per la data di Cesenatico. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione, a testimonianza di quanto il legame tra il pubblico e la musica di Amy Winehouse sia ancora vivo e profondo.
Promoter dell’evento è Retropop Live.
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it