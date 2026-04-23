Unica tappa in Regione per il tributo ad Amy Winehouse: teatro sold out

Lo spettacolo: musica e memoria

In occasione del ventennale del capolavoro Back To Black, lo show attraverserà i capisaldi di una carriera breve ma indelebile. La scaletta promette un “abbraccio collettivo” tra hit intramontabili come Rehab, Valerie, Back To Black, Love Is A Losing Game, Tears Dry On Their Own e You Know I’M No Good.

L’esperienza sonora sarà arricchita da visual e footage esclusivi, rendendo il concerto un viaggio immersivo e un’esperienza indimenticabile che ha già conquistato tour e festival internazionali.

La lineup ruota intorno a Dale Davis (direzione musicale e basso), Hawi Gondwe (chitarra), Ade Omotayo (voce/cori) e Bronte Shandé (voce), accompagnata da percussionisti e ottoni come impone lo stile inconfondibile di Amy Winehouse.