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In RomagnaEventi e Cultura

Unica tappa in Regione per il tributo ad Amy Winehouse: teatro sold out

Giulia Zannetti23 Aprile 2026

Un tributo viscerale, autentico e, come previsto, già completamente esaurito per l’ultimo appuntamento della stagione 2025-26 del teatro. Il 25 aprile alle ore 21:00, il Teatro Comunale di Cesenatico si prepara ad accogliere l’energia e l’eleganza dei brani più noti di Amy Winehouse attraverso il suono di chi quel mito lo ha costruito giorno dopo giorno, in studio e sui palchi di tutto il mondo: The Amy Winehouse band.

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Un legame indissolubile

Non si tratta di una semplice operazione nostalgia, ma della formazione originale della cantante britannica, guidata dal bassista storico e direttore musicale Dale Davis, amico fidato e collaboratore stretto di Amy. A dare voce alle iconiche sfumature del repertorio è stata chiamata Bronte Shandé, un talento straordinario scelto personalmente da Davis per la sua capacità di onorare l’eredità della Winehouse restituendone tutta la potenza emotiva.

Lo spettacolo: musica e memoria

In occasione del ventennale del capolavoro Back To Black, lo show attraverserà i capisaldi di una carriera breve ma indelebile. La scaletta promette un “abbraccio collettivo” tra hit intramontabili come RehabValerieBack To BlackLove Is A Losing GameTears Dry On Their Own e You Know I’M No Good.

L’esperienza sonora sarà arricchita da visual e footage esclusivi, rendendo il concerto un viaggio immersivo e un’esperienza indimenticabile che ha già conquistato tour e festival internazionali.

La lineup ruota intorno a Dale Davis (direzione musicale e basso), Hawi Gondwe (chitarra), Ade Omotayo (voce/cori) e Bronte Shandé (voce), accompagnata da percussionisti e ottoni come impone lo stile inconfondibile di Amy Winehouse.

Informazioni sull’evento

L’organizzazione conferma il tutto esaurito per la data di Cesenatico. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione, a testimonianza di quanto il legame tra il pubblico e la musica di Amy Winehouse sia ancora vivo e profondo.

Promoter dell’evento è Retropop Live.

Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it

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