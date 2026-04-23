Iris Versari e la Resistenza: Veltroni racconta il coraggio di essere partigiana

Il coraggio di Iris: Walter Veltroni racconta la complessità della scelta partigiana

L’incontro di ieri sera, al teatro comunale di Cesenatico, tra Walter Veltroni e il pubblico ha permesso di riscoprire il volto autentico di Iris Versari, sottraendola alla bidimensionalità del mito per restituirle la sua umanità. Il racconto parte dalle radici: una bambina che sceglie lo studio come primo atto di ribellione. “Iris comincia ad essere Iris fin da piccola”, ha spiegato l’autore, sottolineando come la sua emancipazione sia nata dalla fatica e dalla volontà di autodeterminazione.