“500 sotto le stelle 2026” a Cesenatico: il raduno Fiat 500

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Club ha richiesto l’utilizzo dell’area adiacente allo stadio comunale, situata tra via Saffi e via Milano, destinata ad accogliere le auto partecipanti al raduno. Il Comune ha quindi disposto specifiche modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, è stata ordinata l’istituzione di temporaneo divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, in via Saffi nel tratto senza nome adiacente alla recinzione dello stadio, compreso tra via Saffi e via Milano, oltre al parcheggio interno. Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 14 alle ore 19 del giorno dell’evento.