“500 sotto le stelle 2026” a Cesenatico: il raduno Fiat 500

Grande attesa a Cesenatico per l’evento “500 sotto le stelle 2026”, il raduno dedicato alle iconiche utilitarie organizzato da Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Cesena e patrocinato dal Comune. L’appuntamento, in programma per il 1° agosto 2026, porterà in città appassionati e collezionisti provenienti da tutta Italia, trasformando per una sera la località romagnola in un vero e proprio punto di incontro per gli amanti della storica Fiat 500.
Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Club ha richiesto l’utilizzo dell’area adiacente allo stadio comunale, situata tra via Saffi e via Milano, destinata ad accogliere le auto partecipanti al raduno. Il Comune ha quindi disposto specifiche modifiche alla viabilità.
Nel dettaglio, è stata ordinata l’istituzione di temporaneo divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, in via Saffi nel tratto senza nome adiacente alla recinzione dello stadio, compreso tra via Saffi e via Milano, oltre al parcheggio interno. Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 14 alle ore 19 del giorno dell’evento.