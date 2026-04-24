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Torna il traghetto “Aldo”: via libera alla ripresa delle attività

Anna Budini24 Aprile 2026
traghetto Aldo

Buone notizie per il turismo di Cesenatico: “dopo settimane di lavoro e un intenso confronto con la Capitaneria di Porto, è arrivato il via libera ufficiale per la ripresa delle attività del traghetto ex Giovanna d’Arco, situato di fronte all’Hotel Miramare. L’imbarcazione, completamente rinnovata, riparte con un nuovo nome: Aldo”.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Matteo Gozzoli, sottolineando l’importanza di questo risultato per l’avvio della stagione turistica 2026. Il traghetto rappresenta infatti un servizio strategico per cittadini e visitatori, oltre a essere un elemento simbolico del lungomare cittadino.

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“È un tassello importante per la ripresa della nostra stagione turistica”, ha dichiarato il primo cittadino, ringraziando tutte le istituzioni coinvolte e il gestore per la collaborazione dimostrata durante l’intero iter.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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