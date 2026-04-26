Incendio all’ex Soggiorno Vercellese di Cesenatico

Paura nel pomeriggio di oggi (domenica 26 aprile), a Ponente di Cesenatico, dove intorno alle 14 è divampato un incendio all’interno dell’ex Soggiorno Vercellese, edificio da tempo in stato di abbandono.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da materiale di risulta e immondizia accumulata all’interno della struttura, presumibilmente da parte di persone che vi hanno trovato rifugio abusivamente. L’incendio ha interessato in particolare il primo piano dell’edificio, con una superficie coinvolta stimata in circa 150 metri quadrati. Quattro finestre risultano annerite dal fumo.

Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, il rogo era già stato spento. I pompieri si sono quindi concentrati sulle operazioni di messa in sicurezza dell’area.