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Malori allo stand gastronomico: due persone soccorse per il caldo

Anna Budini26 Aprile 2026
ambulanza

Momenti di apprensione allo stand gastronomico della CCils, allestito nel cortile del Museo della Marineria per Azzurro come il Pesce, dove intorno alle 13 due persone hanno perso i sensi mentre si trovavano in fila per prendere il pranzo.

Secondo le prime ricostruzioni, i malori sarebbero stati causati dal caldo intenso registrato nelle ultime ore, con un improvviso aumento delle temperature che potrebbe aver influito sulle condizioni fisiche dei presenti. Una delle due persone, cadendo a terra, ha riportato un trauma alla testa, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

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Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale per accertamenti, mentre l’altra persona è stata assistita direttamente sul luogo dell’accaduto.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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