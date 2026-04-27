Bando per la galleria “Il Bragozzo”. Come partecipare

Un nuovo hub per la creatività locale e giovanile

Il progetto nasce con l’obiettivo di riordinare gli spazi culturali cittadini, offrendo una vetrina d’eccezione alle realtà del territorio. La galleria non sarà solo un luogo di esposizione, ma un punto di incontro dedicato a:

Artisti locali e giovani talenti under 35.

Collettivi e associazioni culturali.

Enti del terzo settore , scuole e accademie d’arte.

Lo spazio sarà concesso a titolo gratuito per una durata indicativa di 30 giorni a progetto, permettendo così un’ampia rotazione che ospiterà tra le 10 e le 12 realtà differenti durante tutto l’anno.

Requisiti e criteri di selezione

Per garantire un’offerta di qualità, le proposte saranno vagliate da una Commissione Tecnica. I criteri di valutazione premieranno in particolare:

Identità locale: Progetti che valorizzino la storia e il legame con Cesenatico.

Sinergie territoriali: Collaborazioni attive con imprese, scuole o altre associazioni.

Focus Giovani: Punteggi bonus per studenti d’arte e artisti sotto i 35 anni.

Qualità della comunicazione: Capacità del progetto di attrarre pubblico e turisti.

Oneri e onori per gli espositori

Il Comune di Cesenatico si farà carico dell’uso della sala, delle utenze e della promozione istituzionale. I soggetti selezionati dovranno invece occuparsi dell’allestimento della mostra, della sorveglianza durante le ore di apertura e della promozione specifica dell’evento.

Come presentare la domanda entro il 5 maggio 2026

Gli interessati hanno tempo fino al 5 maggio 2026 per inviare la propria candidatura. La documentazione necessaria, che comprende il bando integrale, lo schema di concessione e il modulo di domanda, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico.

Le domande possono essere inoltrate secondo due modalità:

Tramite PEC. Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Servizio Cultura al numero 0547-79205 o scrivere a cultura@comune.cesenatico.fc.it.