Carabinieri, arrestato 19enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Nel corso dell’attività preventiva, svolta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei parchi cittadini e nei pressi degli istituti scolastici, lo scorso pomeriggio i carabinieri hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo una persona che, alla loro vista, cercava di eludere il controllo. Prontamente fermato, il giovane ha consegnato ai carabinieri un pacchetto di sigarette contenente 18 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 9 grammi, che teneva nascosto in un vano porta oggetti nell’abitacolo dell’autovettura presa a noleggio. Sottoposto comunque a perquisizione, i militari hanno rinvenuto, all’interno dei pantaloni da lui indossati, la somma in contanti di euro 780 (ritenuta provento dell’attività di spaccio) oltre a due telefoni cellulari, verosimilmente utilizzati per l’illecita attività. La successiva perquisizione, estesa al suo domicilio in un albergo di Rimini, ha permesso di rinvenire ulteriore denaro contante per circa 1.500 euro, ritenuto anch’esso provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente, il denaro e i telefoni rinvenuti, sono stati sottoposti a sequestro penale.