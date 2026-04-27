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Ladri in azione a Sala: tentato furto in abitazione, banda in fuga

Redazione27 Aprile 2026
ladri furti

Tornano a colpire i ladri nella frazione di Sala, dove si registra un nuovo episodio di tentato furto in abitazione. È successo nella serata di oggi (lunedì 27 aprile), intorno alle 20.30, quando il proprietario di casa si è trovato improvvisamente davanti due individui sospetti nel giardino della propria abitazione.

I soggetti, descritti come vestiti di nero, alla vista del residente si sono dati immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cesenatico, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

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Secondo alcune testimonianze raccolte nella zona, la banda agirebbe con un modus operandi ben definito: tre persone, sempre vestite di scuro, di cui due entrerebbero nelle abitazioni mentre il terzo resterebbe all’esterno a fare da “palo”, a bordo di un’auto pronta per la fuga.

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