Ladri in azione a Sala: tentato furto in abitazione, banda in fuga

Tornano a colpire i ladri nella frazione di Sala, dove si registra un nuovo episodio di tentato furto in abitazione. È successo nella serata di oggi (lunedì 27 aprile), intorno alle 20.30, quando il proprietario di casa si è trovato improvvisamente davanti due individui sospetti nel giardino della propria abitazione.

I soggetti, descritti come vestiti di nero, alla vista del residente si sono dati immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cesenatico, che hanno avviato gli accertamenti del caso.