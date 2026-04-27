Scooter elettrico ricaricato a benzina: il paradosso in uno scatto (FOTO E VIDEO)

Mentre il proprietario era impegnato a prelevare al bancomat, il suo destriero a zero emissioni stava facendo il pieno di… combustibile fossile.

Il paradosso del portapacchi: se la colonnina non c’è, la porto io

La foto parla chiaro: uno scooter che sembra a tutti gli effetti un veicolo Green con un generatore a scoppio legato saldamente al posteriore tramite cinghie blu e arancioni. Il cavo di ricarica è inserito, il rumore del monocilindrico a benzina fa da colonna sonora, e il paradosso era servito.

È la rappresentazione plastica dell’ansia da autonomia: quel timore reverenziale di restare a secco di elettroni che spinge l’ingegno umano verso soluzioni tecnicamente ineccepibili, ma eticamente… discutibili.

Inquinare per non inquinare: un corto circuito logico

Il cortocircuito (non elettrico, ma logico) è evidente:

L’intento: Viaggiare a zero emissioni locali, risparmiare sui costi del carburante e salvare il pianeta.

La realtà: Utilizzare un motore termico (spesso meno efficiente di quello di un’auto moderna) per produrre l’energia necessaria a muovere un veicolo “green”.

In pratica, è come ordinare un’insalata scondita per stare a dieta e poi accompagnarla con tre fette di torta al cioccolato perché “l’insalata era leggera”.

Un genio dell’adattamento o un fallimento infrastrutturale?

Sebbene la scena strappi un sorriso, solleva una questione meno ironica: lo stato della rete di ricarica. Se un utente arriva a montare un generatore portatile sul sellino, forse la strada verso l’elettrificazione totale ha ancora qualche buca di troppo.

O forse, più semplicemente, siamo di fronte a un pioniere che ha deciso di non voler dipendere da nessuno, trasformando il suo scooter in un veicolo “ibrido fai-da-te”. Un po’ rumoroso, un po’ fumoso, ma sicuramente a prova di blackout.