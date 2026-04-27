Scooter elettrico ricaricato a benzina: il paradosso in uno scatto (FOTO E VIDEO)

L’ecologia del futuro: lo scooter elettrico che “brucia” benzina
In un mondo che corre verso la transizione ecologica, c’è chi ha deciso di portarsi il distributore direttamente sul portapacchi. Questa mattina, tra lo stupore dei passanti, è stato avvistato uno scooter che sembra elettrico protagonista di una scena che ridefinisce il concetto di “mobilità sostenibile”.
Mentre il proprietario era impegnato a prelevare al bancomat, il suo destriero a zero emissioni stava facendo il pieno di… combustibile fossile.
Il paradosso del portapacchi: se la colonnina non c’è, la porto io
La foto parla chiaro: uno scooter che sembra a tutti gli effetti un veicolo Green con un generatore a scoppio legato saldamente al posteriore tramite cinghie blu e arancioni. Il cavo di ricarica è inserito, il rumore del monocilindrico a benzina fa da colonna sonora, e il paradosso era servito.
È la rappresentazione plastica dell’ansia da autonomia: quel timore reverenziale di restare a secco di elettroni che spinge l’ingegno umano verso soluzioni tecnicamente ineccepibili, ma eticamente… discutibili.
Inquinare per non inquinare: un corto circuito logico
Il cortocircuito (non elettrico, ma logico) è evidente:
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L’intento: Viaggiare a zero emissioni locali, risparmiare sui costi del carburante e salvare il pianeta.
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La realtà: Utilizzare un motore termico (spesso meno efficiente di quello di un’auto moderna) per produrre l’energia necessaria a muovere un veicolo “green”.
In pratica, è come ordinare un’insalata scondita per stare a dieta e poi accompagnarla con tre fette di torta al cioccolato perché “l’insalata era leggera”.
Un genio dell’adattamento o un fallimento infrastrutturale?
Sebbene la scena strappi un sorriso, solleva una questione meno ironica: lo stato della rete di ricarica. Se un utente arriva a montare un generatore portatile sul sellino, forse la strada verso l’elettrificazione totale ha ancora qualche buca di troppo.
O forse, più semplicemente, siamo di fronte a un pioniere che ha deciso di non voler dipendere da nessuno, trasformando il suo scooter in un veicolo “ibrido fai-da-te”. Un po’ rumoroso, un po’ fumoso, ma sicuramente a prova di blackout.