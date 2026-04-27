Vigili del fuoco, soccorso un agricoltore bloccato sotto il trattorino tagliaerba

I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 12.00 odierne, in via Cicala a Cesena.
Sono intervenuti per per soccorrere un agricoltore caduto in un fossato, a 3 metri dal bordo del campo, e bloccato sotto il trattorino tagliaerba.
Alcune persone presenti in attesa dell’arrivo dei soccorsi riuscivano a rimuovere il mezzo agricolo.
I Vigili del fuoco ed il personale sanitario una volta giunti sul posto, scendevano nel fossato e raggiungevano il malcapitato che riferiva traumi agli arti inferiori. Dopo averlo imbarellato, i soccorritori lo portavano in zona sicura e successivamente in ospedale.